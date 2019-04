"Schöne Auszeichnung für alle Ehrenamtlichen"

"Das ist eine schöne Auszeichnung für alle ehrenamtlich Engagierten", kommentierte Museumsleiterin Ina Stirm die positive Nachricht. Die Freude bei dem rund 25-köpfigen Helferteam sei groß. 2002 war die Geiserschmiede schon einmal unter den Preisträgern. Die Auszeichnung honoriere nicht zuletzt die große Vielfalt und Lebendigkeit des Bühlertäler Museumsangebots mit der Schmiede als Hauptexponat, Bienengarten, Brennhütte, Waschküche, historisch eingerichteter Küche und der Möglichkeit, sich dort trauen zu lassen. Die neue Dauerausstellung sei hervorragend angenommen worden, auch von Kindern, für die viele Anziehungspunkte geschaffen worden seien, berichtet Stirm. "Das macht uns richtig stolz", unterstrich Bürgermeister Hans-Peter Braun und spricht von "einem Schub für Museum und Gemeinde". Der Rathauschef ist auch Vorsitzender des Fördervereins des Museums.

"Die neu gestaltete Dauerausstellung spricht mit beeindruckender Präsentation Jung und Alt an. Das Museum wird von Ehrenamtlichen unterstützt und steht unter wissenschaftlicher fachlicher Leitung. Damit zeigt die Gemeinde, dass ihr Kulturarbeit auch finanziellen Einsatz wert ist", begründete Brigitte Heck, Vorsitzende der Jury, die Auszeichnung. Sie ist für die Geiserschmiede mit einem Preisgeld in Höhe von 7 500 Euro verbunden. Vergeben wurden außerdem drei Anerkennungspreise, die in Höhe von jeweils 1 500 Euro dotiert sind. Einer geht an das Hardtmuseum in Durmersheim.

In Bühlertal, so das RP in seiner Mitteilung, werde neben einer noch funktionsfähigen Schmiede die heimische Geschichte mit modernsten Techniken präsentiert. Landwirtschaft/Weinbau, Industrie (Avog, Bosch) oder der Schwarzwaldtourismus sind die Hauptthemen. Eigenes finanzielles Engagement und Mittel aus dem Leader-Programm seien für ein modernes Innenleben in historischem Gebäude eingesetzt worden. "Ohne eine solche Beteiligung der Kommunen werden es Heimatmuseen zunehmend schwer haben, nachhaltige Kulturarbeit zu leisten. Denn Ehrenamt braucht Förderung, nicht nur ideeller Art, sondern auch in personell und materiell unterstützenden Maßnahmen", so Heck. Sie leitet das Referat Volkskunde im Badischen Landesmuseum.

Die Jury hatte von 13 eingereichten Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen und anschließend acht Einrichtungen besucht. Der Wettbewerb wird im vierjährigen Turnus ausgeschrieben. Die Prämierung findet am 9. Mai in Maulbronn statt. Bürgermeister Hans-Peter Braun und Ina Stirm kündigen eine große Bühlertäler Delegation an.