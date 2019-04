Nur die Spinde der Frauen bleiben vorerst leer

Baden-Baden

Motorrad brennt völlig aus Baden-Baden (bewa) - Zu einem Flächenbrand am Spielplatz im Wörthböschel-Areal im Westen von Baden-Baden mussten die Einsatzkräfte am Abend des Gründonnerstags gegen 20 Uhr ausrücken. Ein Motorrad war hier unter einem Baum in Brand geraten (Foto: Wagner). » Weitersagen (bewa) - Zu einem Flächenbrand am Spielplatz im Wörthböschel-Areal im Westen von Baden-Baden mussten die Einsatzkräfte am Abend des Gründonnerstags gegen 20 Uhr ausrücken. Ein Motorrad war hier unter einem Baum in Brand geraten (Foto: Wagner). » - Mehr

Mannheim

Vier Jungs sollen Feuer gelegt haben Mannheim (lsw) - Für den Brand in einer Mannheimer Bibliothek am Sonntagabend sollen laut aktuellen Erkenntnissen vier Jungs im Alter von 12 bis 14 Jahren verantwortlich sein. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Warum sie das Feuer gelegt haben, ist derzeit noch unklar (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Für den Brand in einer Mannheimer Bibliothek am Sonntagabend sollen laut aktuellen Erkenntnissen vier Jungs im Alter von 12 bis 14 Jahren verantwortlich sein. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Warum sie das Feuer gelegt haben, ist derzeit noch unklar (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Unfall mit gestohlenem Auto Rastatt (red) - Mit einem gestohlenen Mazda verursachte ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, einen Unfall in der Plittersdorfer Straße. Das Auto entwendete er nach ersten Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Mit einem gestohlenen Mazda verursachte ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, einen Unfall in der Plittersdorfer Straße. Das Auto entwendete er nach ersten Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße (Foto: dpa). » - Mehr