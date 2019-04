Anlegestelle für "Kreuzfahrtschiffe" Lichtenau (ar) - Fast 20 Jahre lang gab es für Spaziergänger am Rheindamm bei Grauelsbaum den vertrauten Anblick von Rheinschiffen, auf die Kies und Sand geladen wurden. Am ehemaligen Kieswerkshafen Sehring soll es auch in Zukunft nicht langweilig werden, denn das Hafengebiet scheint als Anlegestelle für Fahrgastkabinenschiffe interessant zu sein. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend stimmte der Lichtenauer Gemeinderat bei einer Gegenstimme einem entsprechenden Antrag der Schweizer Firma River Dock zu.







Das Unternehmen aus Zug sucht mit Unterstützung von Kommunen nach neuen Anlegestellen für Flusskreuzfahrtschiffe entlang den Flussläufen in Mitteleuropa, wie es auf der Internetseite des Unternehmens heißt. Bereits im August 2017 stellte ein Vertreter des Unternehmens das Vorhaben in nichtöffentlicher Sitzung dem Lichtenauer Gemeinderat vor. Nun stand es das erste Mal auf der Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung, denn im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens wurde die Stadt Lichtenau um Abgabe ihrer Stellungnahme bis 30. April gebeten. Wie Bürgermeister Christian Greilach betonte, habe der Gemeinderat die damalige Vorstellung positiv zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, mit dem Unternehmen weitere Gespräche zu führen. "Bezüglich der vertraglichen Regelung sind wir noch in Kontakt", so der Rathauschef. Wie aus der Vorlage und einem Schreiben des Landratsamtes Rastatt hervorgeht, hat die River Dock GmbH den Antrag für die Errichtung von zwei Anlegestellen für Fahrgastkabinenschiffe im Bereich der ehemaligen Verladeanlage des Kieswerks Sehring bei Rheinkilometer 317 auf Gemarkung Grauelsbaum eingereicht. Die Anlegestellen sollen insbesondere für den Flusskreuzfahrtbetrieb während der Saison zwischen April und Dezember genutzt werden. Es wird von einer Frequentierung von 50 bis 200 Anlegevorgängen pro Saison gerechnet. Zudem sollen die zwei Anlegestellen von Januar bis März als Winter-Liegeplätze für bis zu acht Schiffe genutzt werden. Bei dieser erstmals im Landkreis Rastatt beantragten Gewässernutzung handle es sich unter wasserwirtschaftlicher Betrachtungsweise um eine Sondernutzung, heißt es im Schreiben des Landratsamts Rastatt. Zu rechnen sei weiterhin mit landseitigen Auswirkungen wie unter anderen Halteflächen für Busse zum Ab- und Anfahren von Passagieren und Stellflächen für Versorgungsfahrzeuge für die geplanten Winter-Instandhaltungsarbeiten. Wie Bürgermeister Christian Greilach informierte, muss nun das rechtliche Genehmigungsverfahren abgewartet werden. Die mit dem Schweizer Unternehmen noch zu verhandelnden Verträge sollen dann nochmals im Gemeinderat zur Beratung vorgelegt werden.

