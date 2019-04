Tradition, kombiniert mit "jugendlichem Touch" Bühl (gero) - Corina Bergmaier ist städtische Wirtschaftsförderin und damit zwangsläufig daran interessiert, dass es auch der durch Nachfolgeproblematik und staatliche Gängelungen genug gebeutelten Gastronomie gut geht und keine weiteren Leerstände in Bühl zu beklagen sind. Deshalb genoss sie auch in vollen Zügen, dass David Molnar ein Pächterpaar für sein Restaurant "Lamm" in Kappelwindeck und damit zeitnah Nachfolger für Ludwig Bechter präsentieren konnte.







"Feine badische Küche passt zu einhundert Prozent zu Bühl und zum ,Lamm'. Damit wird Tradition erhalten", ließ sie auch ganz im Sinne der Verwaltungsspitze ausrichten. "Feine badische Küche passt zu einhundert Prozent zu Bühl und zum ,Lamm'. Damit wird Tradition erhalten", ließ sie auch ganz im Sinne der Verwaltungsspitze ausrichten. Der neue Pächter und Küchenchef Julien Kühnl ist zwar erst 29 Jahre alt, aber in Baden längst kein Unbekannter. Seine Lehre absolvierte der gebürtige Karlsruher im Baden-Badener Sternelokal "Le Jardin". Nach zwei weiteren Stationen in der Kurstadt und einem Auslandsaufenthalt in Teneriffa stand er zuletzt als Küchenchef in der "Alte Bank" in Karlsruhe hinter dem Herd. Zuvor hatte er bei der IHK die Meisterprüfung abgelegt. Als Kühnl, der in Bühl seit vier Jahren wohnt, erfuhr, dass sich Bechter aufs Altenteil zurückzieht, erwärmte sich seine innere Herdplatte rasch fürs "Lamm". Eine "erfolgreiche Selbstständigkeit" sei schon immer sein berufliches Ziel gewesen. Er mag den rustikalen und doch romantischen Stil. Seine Küchenphilosophie ist rasch erzählt: "traditionell kulinarisch-badisch mit modernen Einflüssen". Bei David Molnar rannte er mit seinem Konzept offene Türen ein: "Das war für uns sofort inspirierend. Das ist das Niveau, das wir suchen und unsere Gäste erwarten." Kühnl assistieren am Arbeitsplatz zwei weitere Köche und eine Küchenhilfe. Den Service leitet seine ebenfalls 29 Jahre alte Lebensgefährtin Beata Panusch. Zur Familien gehörten auch zwei Kinder (drei und 13 Jahre alt). Die Restaurantleiterin ist eine klassische Quereinsteigerin und betrieb zuletzt mit ihrem Bruder eine Schlosserei. Ihre zupackende Art lässt sich unschwer auch am neuen Anstrich von Decke und Wänden ablesen, und auch die Vorhänge strahlen ein frischeres Design aus: "Wir haben einen jugendlicheren Touch reingebracht", meint sie. Zu ihrem Team gehören zwei weitere Festangestellte und zwei Aushilfen. Die Personalsuche, wundert sich ihr Lebenspartner immer noch, sei "gar nicht so schwierig gewesen". Das "Lamm" mit seinen 90 Plätzen und einer Freiterrasse wollen sie ganz im Sinne des Vorgängers fortführen und an die Bib-Gourmand-Auszeichnungen anknüpfen. Die größte Anerkennung wäre ein Lob von Ludwig Bechter, wenn dieser und seine Lebensgefährtin Elfriede Deiss feststellen würden: "Wir haben würdige Nachfolger." Und sie haben den Vorteil, dass zunächst einmal der Hauseigentümer David Molnar das Inventar samt Küche komplett übernommen und einen Fünf-Jahresvertrag (verlängerbar auf 25 Jahre) geschlossen hat. Damit steht einer Eröffnung am Freitag, 26. April, um 18 Uhr nichts mehr im Wege. Montag und Dienstag sind Ruhetag, so es solche für selbstständige Gastronomen überhaupt gibt.

