Debüt gelungen dank Durchhaltewillen und Einsatz

"Wir haben in den neun Wochen seit unserem Entschluss, das Osterkonzert ungeachtet des Dirigentenwechsels anfangs des Jahres durchzuführen, in der Trachtenkapelle zusammen viel geleistet. Gelungen ist es insbesondere durch Einsatz und Durchhaltewillen unseres musikalischen Leiters Roland Jerger", fasste Andreas Friedmann sein Lob am Ende des Konzerts zusammen. Auch er ist neu als Vorsitzender, erst seit rund zwei Monaten im Amt, wie ein großer Teil des Vorstands.

Bis auf Restplätze voll besetzt präsentierte sich die Karl-Reinfried-Halle. Zum einladenden Ambiente trug der frühlingsbunte Blumenschmuck bei, den Alina Graß arrangiert hatte, unterstützt von Sieglinde Geiger. Ton und Licht managte Gerhard Ziegler perfekt, auch er ein Neuer im Team. Frank Stemmle geleitete mit geschulter Stimme, verschmitzten Anekdoten und interessanten Werkhintergründen durchs Programm. Die Mooser halten an traditioneller Gemütlichkeit fest: Die Besucher konnten sich an Speis und Trank laben. Dennoch stellte sich für die Musik gebührende Aufmerksamkeit ein.

Der Platz auf der Bühne wurde für die 46 Musiker der Trachtenkapelle ganz schön knapp. Ihren ersten Einsatz im Orchester absolvierten Lavinia Meier (Querflöte), Jannis Huber (Schlagzeug), Jule Graß und Janina Küstner (beide Horn).

Mit Temperament stürzten sie sich in Robert Stolz' "UNO-Marsch", vom Dirigenten mit lebendiger Gestik angespornt. Erste Bravorufe aus dem Publikum motivierten zusätzlich. Wittrocks "Lord Tullamore" begeisterte mit pikanten Klangmischungen, fetzigen irischen Tanzrhythmen, Melodien voller Sehnsucht und gut entwickelter Dynamik.

Zupackend jazzte die Trachtenkapelle in "Golden Swing Time", schmeichelte darin mit Ohrwürmern wie "Hello Dolly" und "In der Straße wohnst du". Als dynamisch und agogisch versiert erwies sich das Blasorchester beim Schwalgin-Medley "Im weißen Rössl", das Solisten pfiffig garnierten. Munter marschierten die Mooser mit Alexander Pflugers "Carpe diem" in die Konzertpause.

Mit durch Nachstimmen weiter geklärtem Klangbild ging die Kapelle in die zweite Halbzeit. Beschwingt erklang das Scharnagl-Arrangement von Erich Bechts "So schön ist Volksmusik". Glänzend gelang das Debüt von Alina Graß als Sängerin: Ausdrucksstark, mit entzückendem Timbre, rund auch in Forte-Passagen bot sie "Gabriella's Song" dar. Mit jubelndem Beifall gefeiert gingen sie und das Orchester in ein "da capo". So wurde auch Patrick Faust belohnt, der als Solist mit einer virtuos beweglichen Posaune in Dick Ravenals "Caucho" glänzte.

Große Bögen zeichnete die Trachtenkapelle im Medley aus "König der Löwen", bezauberte mit warm getönten, elegischen Melodien und pfefferte höchst präzise Akkorde in den Saal. Den Ohren schmeichelte die leichtfüßige "Böhmische Liebe". Einschlafen war in "Guten Abend, gute Nacht" unmöglich, denn das Alexander-Stütz-Arrangement, das sich auf die Volksweise stützt, trumpfte mit knackigen Attacken auf. Tenorhorn-Melos und Flötengirlanden bezauberten in Dellwegs Konzertmarsch "Kaiserin Sissi". Als Zugabe servierten Roland Jerger und die Trachtenkapelle Moos das gemütvolle "Kein schöner Land". Dabei durfte das Publikum à la Karaoke mitsingen, weil strophentextlich von einer Großleinwand-Projektion unterstützt.