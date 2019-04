Dankbarkeit und Abschiedswehmut als Motivation

Anspruchsvolle Arrangements, gepaart mit berührenden Emotionen und Überraschungen machten das Konzert zu einem ganz besonderem. Nach zwei Zugaben dankte das begeisterte Publikum Dirigentin und Kapelle mit stehenden Ovationen.

Offenbar waren es Dankbarkeit und Abschiedswehmut, die alle Mitwirkenden noch stärker anspornten, um mit ihrer wertgeschätzten Dirigentin ein ganz besonderes Abschlusskonzert auf die Bühne zu bringen. Der Vorsitzende der Bühlertäler Musikanten, Uwe Bäuerle, freute sich, dass Flynn-Hartmann als Leiterin der Jugendkapelle Bühlertal/Eisental/Altschweier auch künftig an Osterkonzerten mitwirken werde.

Der Nachwuchs bestritt traditionell den Auftakt. Claudio Schüler und Noah Bauer stellten dabei auch ihr Moderationsgeschick unter Beweis. Sie gaben Einblicke in die einzelnen Stücke und stellten die Jugendlichen auch namentlich vor, die zwischenzeitlich in die Jugendkapelle - diese wird seit 2007 von Flynn-Hartmann geleitet - gerückt sind. Die Jugendlichen zeigten, dass sie verschiedenste Genres beherrschen, von traditioneller Blasmusik, tschechischen Folk-Songs, über mitreißenden Gospel bis hin zu Film- und Musicalmelodien.

Bei dem Stück "Get on Board" von Stefan Bulla beeindruckten Benedikt Wäldele, Moritz Burgert und Claudio Schüler als Solisten das Publikum. Alle Nachwuchsmusiker durften sich über reichlich Beifall freuen, besonders auch von ihrer Dirigentin, die stolz ihre talentierten Schüler in den Mittelpunkt rückte.

Mit humorvollen Anmerkungen und Anspielungen auf die Unterschiede zwischen Murgtälern und Bühlertälern führte Heiko Borscheid durch das Programm der Bühlertäler Musikanten. Die Reise durch die Jahreszeiten begann im Herbst mit "Abel Tasman" von Alexander Pflüger. Der Kapelle gelang es, die Abenteuer eines holländischen Seefahrers, der in stürmische See gerät und schließlich Tasmanien entdeckt, mit den drei Märschen in zauberhafte musikalische Bilder umzusetzen. Heiter, beschwingt und voller Lebensfreude zeichnete die Kapelle die französische Hauptstadt mit "Paris Montmartre". Das I-Tüpfelchen für den charakteristischen Flair lieferte ein junger Akkordeonspieler. Um rasante Skiabfahrten ging es bei "Winterland", und im beschwingten Walzer ließ die Kapelle den "Frühling im Inntal" einziehen. Sommerlich vergnügtes Lebensgefühl erwachte mit "Brasilian Mood", wobei Tobias Lamm am Saxofon als Solist glänzte.

Bäuerle dankte allen Mitwirkenden, den Sponsoren und den unterstützenden Vereinen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten. Vor dem letzten Stück kündigte er eine Überraschung an und schickte die Dirigentin ins Publikum. Zehn Jugendliche und junge Erwachsene, die Flynn-Hartmann am Horn ausgebildet hatte, traten auf die Bühne und spielten gemeinsam. Unter Beifall umarmte die Dirigentin jeden Einzelnen und reihte sich spontan als Hornistin in die Bläsergruppe. "Es war ein großes Vergnügen, elf Jahre mit Ihnen zusammenzuarbeiten", dankte ihr Bäuerle. Er überreichte Flynn-Hartmann einen Strauß mit so vielen Rosen, wie die Kapelle Musiker hat, und eine Klangpatenschaft für die neue Tonorgel im Freiburger Münster. Es handle sich um ein hohes C3 Mixtur. "Wenn man als Hornspieler Könner sein will, gehört das C3 dazu", klärte sie auf.

Flynn-Hartmann erläuterte ihre künftige berufliche Ausrichtung auf die Jugendarbeit. Sie dankte der Kapelle für den engagierten Einsatz und dem Publikum für seine Treue. Einen furiosen Schluss präsentierte die Kapelle mit "Porgy und Bess" von George Gershwin und dem Titel "Copacabana".