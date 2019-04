Acht Optiker tummeln sich in der Stadt

Achern (vul) - Die Entscheidung kann dem einen oder anderen schwerfallen, wenn in Achern eine neue Brille gekauft werden soll: Seit der Eröffnung einer Fielmann-Filiale im Oktober 2017 haben sich in der Kernstadt acht Optiker angesiedelt, drei Filialisten und fünf Traditionsgeschäfte.



Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) berichtet von einem Umsatzwachstum unter Filialisten und größeren Mittelständlern in den vergangenen Jahren. Kleinere Fachbetriebe seien dabei eher auf der Strecke geblieben. Im Gespräch mit einigen Inhabern der Traditionsoptiker in Achern stellt sich jedoch heraus, dass sich diese gegenüber den Filialisten gut aufgestellt sehen. Trotz großer Konkurrenz auch aus den Nachbarstädten laufe das Geschäft in Achern gut. Ein Grund dafür sei die alternde geburtenstarke Generation, die Mitbewerber gelassen in die Zukunft blicken lassen. "In den kommenden Jahren müssen diese Jahrgänge mit Brillen versorgt werden", verdeutlicht Optikermeister Marius Harter, dessen Fachgeschäft seit 39 Jahren in Achern Bestand hat. Wichtig sei es, Modetrends frühzeitig zu erkennen und ins Sortiment einzubringen, meint Doris Ellgring, Inhaberin des Juwelier- und Optikfachgeschäfts D'orell. Was Modebewusstsein unter Brillen anbelange, seien Österreich und Italien Vorreiter. "Modelle, die dort getragen werden, sind meist ein Jahr später in Deutschland beliebt", erklärt sie. Dass Brillen mittlerweile zu Modeaccessoires geworden sind und nicht mehr als unliebsam betrachtet werden, weiß auch Marius Harter. Der Trend zur Zweit- oder Drittbrille nehme zu. Neben Gleit-, Nah- und Weitsichtbrillen gehören Sonnen- und Sportbrillen zum alltäglichen Gebrauch. Um sich von den Filialisten abzugrenzen, rät der Zentralverband kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu gezielter Weiterbildung und einem Einstieg ins Internet. Mit der Übernahme des elterlichen Geschäfts vor zwei Jahren war es Marius Harter wichtig, die Attraktivität der Verkaufsfläche und auch des Online-Auftritts zu erhöhen. Wie Doris Ellgring holt sich auch Harter professionelle Unterstützung von Werbeagenturen. Ellgring geht dabei noch etwas weiter: "Der Zusammenschluss mit einem Onlinehändler hat mein Geschäft bereichert." Bisher habe sie nur positive Erfahrungen gemacht. Eine Anfrage zur Partnerschaft mit einem Onlinehändler erhielt auch Alina Eiberle, Augenoptikermeisterin des alteingesessenen Optikerfachbetriebs Lorenz. Eine solche wurde jedoch nicht eingegangen, sondern vielmehr ein Schwerpunkt auf eine ausgiebige Kundenbetreuung gelegt. "Um junge Menschen zu erreichen, möchten wir Präsenz in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram zeigen", berichtet Eiberle. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Sehqualität werde spürbar: Laut eines Berichts der Gesellschaft für Augenheilkunde nimmt die Kurzsichtigkeit unter jungen Erwachsenen zu. 50 Prozent seien inzwischen betroffen, Tendenz steigend. Claudia Dorfschmid, Leiterin der Fielmann-Niederlassung Achern, konnte im ersten Jahr das gesetzte Verkaufsziel von 5 000 Brillen erreichen. Sie sieht mit der Eröffnung eine Belebung aller Geschäftsbereiche. "Fielmann sorgt für eine erhöhte Kundenfrequenz in der Innenstadt." Der Standort Achern werde so attraktiver - auch für neue Geschäftsideen, ist Dorfschmid überzeugt.

