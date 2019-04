Wieder für ein ganzes halbes Jahr

Bühl



In Leitplanke gerutscht Bühl (red) - Vermutlich aufgrund von Schneeglätte ist am Donnerstag gegen 21.40 Uhr ein Autofahrer auf der Sandstraße von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gerutscht. Dabei entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Der Volvo-Lenker blieb unverletzt (Symbolfoto: dpa).