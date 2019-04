Goldene und silberne Ehrennadeln für engagierte Musiker

Köln

Köln

Auf der Messe zu Gold Köln (red) - Jenny Dahlström und Stefan Huber von der Taekwondo Schule Olymp aus Bühl waren auf der Fitnessmesse Fibo in Köln zu Gast. Allerdings nicht um sich über die neusten Trends zu informieren, sondern um am Kickboxturnier der WKU teilzunehmen (Foto: Olymp).

Rastatt

Rastatt

Germania feiert 100. Geburtstag Rastatt (rw) - Vereinigungen von Schülern (Pennälerverbindungen) haben in Rastatt eine lange Tradition. Die jüngste unter den Vereinigungen, die nach dem Vorbild der Studentenverbindungen gegründet wurden, ist die P.V. Germania. Sie feiert nun ihr 100-jähriges Bestehen (Foto: Germania).

Gernsbach / Ischgl

Gernsbach / Ischgl

Der schnellste Koch auf Skiern Gernsbach/Ischgl (rap) - Er hat es tatsächlich getan: Florian Herrmann hat sich bei der Ski-WM der Gastronomie in Ischgl in seiner Kategorie Koch durchgesetzt und ist zum WM-Titel gerast. Im Interview erzählt der Gernsbacher, wie es sich anfühlt, Weltmeister zu sein (Foto: Herrmann).

Naumburg

Naumburg

Im Schneetreiben zweimal zu Gold Naumburg (red) - Die deutschen Meisterschaften im Straßengehen über 20 Kilometer endeten mit zwei Überraschungssiegern bei den Männern und Frauen. Für die Leichtathleten aus dem Kreis holten Antje Köhler und Georg Hauger Goldmedaillen in den Seniorenklassen (Foto: rawo).