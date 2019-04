Gut gekleidet und breit aufgestellt Von Ingbert Ruschmann



Lichtenau - "Wir haben einfach Spaß an unserer Musik", sagt Jannik Schnurr von der Ulmer Coverband "Bow Tie Willi". Seit zwei Jahren feilt er mit seinen Freunden Julian Kleitsch, Julian Lebherz und Sebastian Reck im Probenkeller an ihrem eigenen Sound mit einem Programm-Mix von Classic Rock, Rock 'n' Roll bis hin zu einigen "Gute-Laune"-Nummern.



Nach bestandenen Feuertaufen unter anderem beim Bühler Zwetschgenfest oder beim Sportfest in Ulm will das Quartett mit einer ganzen Reihe öffentlicher Auftritte jetzt richtig durchstarten. Auftakt für die bevorstehende Konzertsaison ist ein Benefizkonzert am Samstag, 27. April, in der Freistetter "Groove Kantine". Im Ulmer Probenraum sieht es aus wie in einer echten Musikwerkstatt: Mehrere Gitarren, ein Keyboard, ein ganzes Schlagzeugarsenal und ein großer Kontrabass konkurrieren mit der Soundmaschinerie aus wuchtigen Boxen, einer kompletten Soundmix-Anlage und unzähligen Kabelsträngen um jeden Quadratmeter des Kellerraums. Die großzügige Ausstattung mit Instrumenten und das gesangliche Potenzial aller Bandmitglieder mit bis zu vierstimmigen Vokalsätzen erlaubt dem Quartett, sein Programm mit etwa 70 Songs variantenreich zu gestalten. Die überwiegende Anzahl der Coversongs kommt aus dem Rock 'n' Roll und der älteren Rock-Geschichte. "Wir sind aber keine typische Fönfrisuren-Band", stellt Julian Kleitsch klar. Auf der Agenda stehen beispielsweise Songs von Elvis Presley, Status Quo oder Creedence Clearwater Revivel. In die Spaßkiste greifen sie mit "Ich wär' so gern wie Du" aus dem Dschungelbuch oder mit Pat Boones "Speedy Gonzales". "Einen echten Boss gibt's bei uns nicht, jeder hat im Team seinen Verantwortungsbereich", sagt Sebastian Reck. Der 25-jährige Produktionstechniker ist für die musikalische Leitung zuständig. Schon als Kind erlernte er die musikalischen Grundlagen beim Klavierunterricht. Mit 14 begann er seine Ausbildung an der Posaune bei der Lichtenauer Trachtenkapelle und seit einem Jahr nimmt er Stunden am Kontrabass. "Das hat mich schon immer fasziniert", schwärmt er von seiner neuen musikalischen Liebe, die ihm und seiner Band viele Möglichkeiten zum Covern von Songs aus den 50er und 60er Jahren eröffnet. Die musikalische Karriere von Lebherz begann ebenfalls am Klavier. Mit zwölf Jahren kam die Gitarre hinzu, und seit zwei Jahren sorgt er bei der Trachtenkapelle als Tubist für das Klangfundament. Bei "Bow Tie Willi" zupft der 24-jährige Elektroniker, der für die Technik und das Equipment der Band verantwortlich ist, die Saiten an seinem E-Bass. Leadgitarrist ist Jannik Schnurr aus Rheinau-Honau. Bei vielen solistischen Passagen drückt der 24-jährige Physiotherapeut den Interpretationen seien Stempel auf. Damit Rhythmus und Beat stimmen, gibt Julian Kleitsch, der inzwischen in Bühlertal wohnt, den Takt vor. Nach ersten Gehversuchen mit der Gitarre sitzt er inzwischen am Schlagzeug, das der 25-jährige Entwicklungsingenieur mit viel Leidenschaft und großer Improvisationskunst spielt. Bei der Frage, wie der Bandname entstanden ist, huscht den vier Jugendfreunden ein verschmitztes Lächeln über die Lippen. "Bow Tie" sei der englische Begriff für Schleife, "Tie" allein stehe für Krawatte. Die modischen Accessoires bestimmen die Kleiderordnung bei ihren Auftritten: dunkle Hose, weißes Hemd und die charakteristische Schleife. "Willi", versucht Sebastian Reck - sichtlich um Ernsthaftigkeit bemüht - zu erläutern, stehe einfach nur für die Spirituose, die bei der Namensfindung etwas geholfen habe. Karten für das Benefizkonzert in Freistett zugunsten des Kinderhospizes in Baden-Baden gibt es noch bis morgen bei der Lichtenauer Bäckerei Orlemann und beim Hofgut Hanau in Rheinbischofsheim sowie an der Abendkasse.

