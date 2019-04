Sonderabfüllung erinnert an die Anfänge

Wie haben sich die historischen Weine im Keller entwickelt? Das versucht der Kellermeister bis Sonntag herauszufinden. Er will fünf lange gelagerte Weine aussuchen und bei zwei speziellen Weinproben um 14 Uhr und um 15.30 Uhr erklären und zur Verkostung ausschenken. "Da greife ich auf das Werk meiner Vorgänger zurück, das ist spannend", sagte er im Pressegespräch. Wer an dieser Zeitreise teilnehmen will, muss sich anmelden unter (0 72 23) 9 89 80.

Einen Blick auf die Entwicklung der Affentaler Winzer eG und auf historische Arbeitsgeräte gibt es darüber hinaus für alle, die eine Kellerführung mit Weinprobe besuchen. Michael Rumpf, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts Bühl, wirft Schlaglichter auf die 110-jährige Geschichte der Genossenschaft. Sie entstand aus der Not heraus, erklärt er. Für einen Liter Wein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nur 38 Pfennig bezahlt, ein Winzer konnte kaum Geld verdienen. 24 Winzer schlossen sich deshalb zum Naturweinbauverein Affental zusammen. Viele Fusionen machten aus der Affentaler Winzer eG, was sie heute ist. 1 200 Mitglieder bauen Wein auf rund 350 Hektar Fläche von Ottersweier bis Baden-Baden und Sinzheim an.

"Lucida Vallis" (Lichtental) heißt die limitierte Auflage eines trockenen 2017er Spätburgunder Rotweins. Er wurde speziell zum 110-jährigen Bestehen in besonders schwergewichtige Flaschen abgefüllt. Einen Wein mit dem gleichen Namen habe man bereits zum 100-Jährigen vor zehn Jahren aufgelegt, so Leo Klär. Das Kloster Lichtental habe im 13. Jahrhundert den Weinbau in der Region begründet. Weinkönigin Nicole I. wird den "Lucida Vallis" vorstellen.

Das Programm des "Offenen Winzerkellers" startet um 11 Uhr mit der Asbanda Big Band. Für das Mittagessen sorgt das Restaurant Engel aus Vimbuch, Kaffee und Kuchen kommen von den Landfrauen Rastatt/Bühl. Am Nachmittag spielen die Big Band "Torture Brass" und die Jazz-Combo "Just for Fun" von der Bühler Musikschule. Cornelia Veit stellt zwischen Stahltanks und Holzfässern ihre Kunst aus, die Traktorenfreunde Scherzheim steuern ihre Oldtimer bei. Kinder dürfen mit dem Rastatter Verein "Kunst & Inklusion" Weinfässer bemalen.