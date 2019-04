Zusätzlich mobile Stellwände im Einsatz

"Der Bundeswahlleiter hat 40 Parteien und Gruppierungen zugelassen", schildert Reinhard Renner, Abteilungsleiter Zentrale Dienste, die Ausgangslage. Eine solche Vielfalt gab es bei der Europawahl noch nie. Die nahezu drei Dutzend Splitterparteien - zusätzlich zu den Etablierten - werden nicht nur für rekordverdächtig lange Stimmzettel sorgen, sondern bringen auch das ausgeklügelte Bühler Plakatiersystem an seine Grenzen. "2014 waren bereits alle zwölf Felder auf den Wänden ausgereizt", so Renner. Glücklicherweise sei keine 13. Gruppierung mit Plakatierungswunsch auf der Matte gestanden. So laute doch der oberste Grundsatz des freiwilligen Plakatierungsabkommens: "Alle Parteien werden gleichbehandelt", so Renner. Jeder, der plakatieren wolle, werde berücksichtigt.

Fünf Jahre später geht die Stadtverwaltung nicht davon aus, dass alle 40 EU-Wahlbewerber an die Plakatwände in Bühl drängen werden. Aber sie rechnet damit, dass die bisherigen zwölf "europäischen" Klebefelder à 92 auf 67 Zentimeter nicht mehr ausreichen. Renner: "Wir haben deshalb erstmals zusätzliche mobile Stellwände mit Platz für vier weitere Parteien aufgestellt", also für jetzt insgesamt 16. Im Gegensatz zu den fest im Boden verankerten Stellwänden fußen die "Mobilen" auf zentnerschweren Pollern, die ansonsten für Baustelleneinrichtungen Verwendung finden.

Ein weiteres Novum bilden die Stellwände am Rathaus-Kreisel, die erstmals sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite beklebt werden können. Um das Ganze standsicher zu arretieren, machte sich der Bauhof die im Gehweg eingelassenen Fahnenmast-Halterungen zunutze.

Im Übrigen: "Alle Wände sind statisch abgenommen", merkt Renner an. So müssten diese auch Stürme überstehen. Die Stadt betreibe mit dem Plakatierungsabkommen einigen Aufwand, um der Verschandelung durch Einzelplakate entgegenzuwirken. "Wir sind damit bisher ganz gut gefahren", erklärt der seit Jahren für Wahlen zuständige Abteilungsleiter. Wer gleichwohl an Straßenleuchten oder Verkehrszeichen Wahlwerbung anzubringen versucht, den fordert die Stadt auf, diese umgehend zu entfernen. Sollten die Verursacher darauf nicht reagieren, wird sie selbst tätig und stellt den Aufwand der Partei in Rechnung.

Sollte ein Plakat jedoch in einem Garten oder auf einem Firmenareal prangen, sind auch den Rathaus-Bediensteten die Hände gebunden. Renner: "Auf Privatgelände haben wir keinen Einfluss."