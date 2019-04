"Die Antidemokraten sind mobilisiert"









Eindringlich warnte er: "Die Antidemokraten sind mobilisiert. Man muss sich ihnen entgegenstellen." Er erinnerte an die "unsäglichen Verbrechen" in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und nannte in diesem Zusammenhang das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof in der deutsch-französischen Grenzregion. "Der Geist" dieser Zeit "ist lebendiger denn je", warnte Schulz. Seine Rede, die mehrfach von spontanem Applaus unterbrochen wurde, gipfelte in der Aufforderung, die europäischen Werte zu verteidigen, um zu verhindern, dass künftige Generationen in einer autoritären Welt ohne Freiheiten leben müssten.

Die rund 90 Besucher im Saal, darunter viele Parteigenossen, aber auch Vertreter der Bewegung "Pulse of Europe", hatten noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Gleich die erste bezog sich auf den Brexit. Den gewaltsamen Tod der Journalistin Lyra McKee in Nordirland führte Schulz auch auf "die verantwortungslose Politik" in Großbritannien zurück.

Zu Beginn hatte sich Schulz ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Als einstiger Bürgermeister von Würselen wisse er: "Das ist die größte Ehre, die eine Gemeinde einem Gast erweisen kann." OB Hubert Schnurr stellte Bühl als "europäische Stadt" in einem Netzwerk von Städtepartnerschaften vor. Die Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek begründete die Wahl von Bühl für den Schulz-Auftritt so: "Wo wird man so herzlich empfangen wie hier!" Peter Hirn, Fraktionsvorsitzender der Bühler SPD, sagte: "Das ist eine ganz große Ehre für uns."

