Farbe bekennen für die Demokratie

(red) - Auch 2019 steht der Baden-Badener Frühjahrsflor ganz im Zeichen der Osterfestspiele, die am Samstag im Festspielhaus eröffnet werden. Die Oper "Otello" gab die Inspiration für die städtische Dekoration - "Schicksalsrot" dominiert hier (Foto: Festspielhaus).



Zeitlos am Bertholdplatz Baden-Baden (cri/red) - Die Uhr an der Ecke über dem Bertholdplatz hat eine lange Geschichte - und derzeit ein ganz anderes Gesicht: In Folie verpackt macht sie einem ein schwarzes X nun für ein U(hr) vor. Die Zeitlosigkeit ist der Baustelle an dem Platz geschuldet (Foto: cri).