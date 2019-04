Baubeginn für drei neue Gruppenräume

Genaugenommen hat ein Bagger bereits Anfang April in der Mooslandstraße damit begonnen, im einstigen Garten den Boden vorzubereiten. Das Baufeld ist bereits eben und wird gerade mit Schotter verdichtet. Ein Streifenfundament und die Bodenplatte werden folgen. Danach entsteht bis zum Jahresende ein eingeschossiges langgestrecktes Gebäude mit 450 Quadratmetern Grundfläche und Satteldach. Drinnen werden drei Gruppenräume mit Schlafräumen, Esszimmer, Küche, WC- und Wickelraum sowie Lagerräumen ausgebaut.

"In der nächsten Gemeinderatsitzung am Montag werden wir elf Gewerke dafür vergeben", kündigte Bürgermeister Jürgen Pfetzer an. Man habe mit der Evangelischen Kirchengemeinde, die auf dem Nachbargrundstück beheimatet ist, Vereinbarungen treffen können. Danach dürfen die schweren Baufahrzeuge über deren hinteren Grundstücksbereich die Baustelle anfahren. Die Lkw müssen sich durch eine Lücke zwischen zwei Garagen zwängen. Sollte den Kindern der verbliebene Außenbereich zum Spielen nicht ausreichen, könnten sie auch die Grünfläche der Kirchengemeinde mitnutzen.

"Der Außenbereich reicht erst mal", sagte Carmen Mast, Geschäftsführerin des Kindergartens, der von der katholischen Kirchengemeinde betrieben wird. Die Kinder seien begeistert von den Bauarbeiten: "Es ist eher ein Erlebnis als eine Beeinträchtigung." Man plane bereits die Gestaltung der Außenfläche nach der Fertigstellung des Neubaus. Die Spielgeräte seien eingelagert worden und würden dann wieder aufgebaut.

Derzeit besuchen 41 Kinder die Einrichtung, die seit 2012 als Krippe geführt wird und den Nachwuchs im Alter von ein bis drei Jahren betreut. Das bisherige Raumangebot ist vollkommen ausgereizt.

Sofort nach der Eröffnung im Dezember oder Januar werde man eine fünfte Gruppe eröffnen, eine sechste sei in Reserve, erläuterte der Bürgermeister. Der Anbau sorge auch für Verbesserungen im bestehenden Gebäude. Der Bewegungsraum - derzeit von einer Kindergruppe belegt - können wieder als solcher genutzt und ein Personalraum sowie zwei Intensivräume neu eingerichtet werden. Während diese Baustelle läuft, denkt die Verwaltung bereits an den nächsten Schritt: 2020 soll auch der Kindergarten St. Christophorus in Unzhurst erweitert werden.