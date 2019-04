"Heldinnen des Alltags"

In den Herzen gar vieler bleibt die Erinnerung an die Schule St. Hedwig. Ab dem 1. Mai 1955 wird im Untergeschoss des klösterlichen Exerzitienhauses eine Klasse mit elf Mädchen (14 Jahre) in der neu gegründeten Haushaltungsschule des Klosters unterrichtet. Am 8. Mai 1966 weiht der Freiburger Erzbischof Hermann Schäufele die neuerbaute St.-Hedwig-Schule mit ihrem breit gefächerten Lernangebot ein. 3 200 Schülerinnen insgesamt, aus elf Nationen, besuchen in knapp 50 Jahren diese von Ordensschwestern geleitete Bildungsstätte.

Neben vielen deutschen Schülerinnen erwerben auch geflüchtete junge Frauen aus Vietnam und anderen Ländern die sprachlichen und schulischen Voraussetzungen für eine Berufsausbildung. Nach 49 Jahren schließt die Schule 2004 für immer die Pforten. Der Gebäudekomplex wird 2006 "gesprengt" und das Grundstück verkauft.

"Ersparet den Kindern die Tränen. Das viele Regnen schadet den Blüten." Dies ist ein Leitmotiv bei der Weihe und Eröffnung des Kindergartens Maria Hilf am 1. September 1956. Die Kongregation hatte auf Bitte der Stadt Bühl den Kindergarten auf ihrem "Klosteracker" errichtet. In den Folgejahren wird das Betreuungsangebot sukzessive ausgebaut.

Ein denkwürdiger Tag ist auch der 10. März 1963. Zehn junge Inderinnen kommen, um hier in den Orden einzutreten (weitere sollten folgen). Fridolin Stader, Klosterspiritual von 1961 bis 1985, wird für Jahre der geistliche Begleiter und Mentor der jungen Frauen, die anfangs noch farbenprächtige Saris tragen. Inzwischen arbeiten indische Schwestern in verschiedenen Bundesstaaten und bilden eine eigene Ordensprovinz.

Eine wichtige Rolle spielt im Klosterleben über viele Jahrzehnte die Selbstversorgung durch eigene Produktion. Schwestern arbeiten in der Bäckerei, Metzgerei, im Gemüse- und Obstbau, in der Waschküche und im Viehstall, unterstützt von männlichen Angestellten. Heute wird in einer modernen Klosterküche für die Hotel- und Tagungsgäste sowie die Kinder der Tagesstätte das Essen frisch zubereitet.

Seit dem Jahr 2010 dient das Kloster mit seinen derzeit 90 Schwestern in drei Gemeinschaften auch als Gästehaus. Es ist "für alle Menschen offen." 100 Hotelzimmer mit 128 Gästebetten stehen derzeit zur Verfügung. Das Kloster zählt somit zu den größeren Beherbergungsbetrieben in der Region. So werden Tagungen, Exerzitienkurse, Einkehrtage und Lehrgänge abgehalten. Das Angebot "Tage im Kloster" nutzen viele Menschen als Auszeit von einem stressigen Alltag.

Am 10. April 2005 endet eine Ära nach 86 Jahren. Um angesichts des Mitgliederrückgangs "die Kräfte für den apostolischen Dienst zu bündeln" (Mitteilung der Ordensleitung), wird, mit Unterzeichnung der Gründungsurkunde, eine Neustrukturierung und Zusammenlegung der Provinzen Bayern, Baden-Hessen, Pfalz und Österreich zur Provinz Deutschland/Österreich umgesetzt. Die gemeinsame Leitung hat ihren Sitz in Nürnberg.

Unvergessen bleibt das karitative Engagement der Bühler Schwestern im Kindergarten, im Erich-Burger-Heim, in der Gefängnisseelsorge sowie im Sozialwesen, in Bühl und in Nachbarorten. Auf viele ausgefüllte Jahre der Nächstenliebe können die Schwestern zurückblicken, wenn sie in ihrem "Heimatkloster" ihren Lebensabend verbringen.

Seit 1995 ist Bernhard Weber Klosterspiritual. In seiner Seelsorgetätigkeit wird er von Jesuitenpater Alexander Lefrank unterstützt. Die Hausoberinnen, Schwester Ehrengard Schlör, Schwester Martha Brunner und Schwester Ursula Franzel, können zusammen mit ihren Mitschwestern im Rückblick und im Wissen um das stille, unspektakuläre "ora et labora" ein wenig als "Heldinnen des Alltags" bezeichnet werden.

Die Ordensschwestern durften im zurückliegenden Jahrhundert viel Wohlwollen und Anerkennung durch kirchliche, staatliche und kommunale Stellen sowie aus privaten Kreisen erfahren. Kardinäle, Bischöfe, Priester und Laien haben der Kongregation geholfen, ihre Mission zu erfüllen und ihrem Auftrag nachzukommen. Im Bewusstsein der Schwestern ist neben der Dankbarkeit für Gottes Begleitung auch die Dankbarkeit gegenüber vielen wohlgesonnenen Menschen aus der Region präsent. Deswegen können sie am morgigen Sonntag ein "Fest der Freude" feiern.