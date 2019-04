Mehr Schutz für Fußgänger gefordert

Starnberg

Ellen Schwiers ist gestorben Starnberg (dpa) - Schauspielerin Ellen Schwiers, die vor allem als Darstellerin großer Frauenrollen bekannt war, ist am frühen Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben. Dies ließ ihre Tochter Katherina Jacok über ihre Agentur mitteilen (Foto: dpa).

Weisenbach

Toni Huber verabschiedet Weisenbach (red) - Toni Huber ist am Donnerstagabend als Bürgermeister der Gemeinde Weisenbach verabschiedet worden. Huber wird nach einer mehr als 25-jährigen Amtszeit das Rathaus verlassen, um am 1. Mai den Posten des Rastatter Landrats anzutreten (Foto: vgk).

Karlsruhe

Hauptkundgebung in Karlsruhe Karlsruhe (lsw) - Der DGB Baden-Württemberg richtet seine Hauptkundgebung am Tag der Arbeit (1. Mai) in diesem Jahr in Karlsruhe aus. Wenige Wochen vor der Europawahl am 26. Mai stellen die Gewerkschaften europäische Themen in den Vordergrund (Foto: dpa).

Baden-Baden

Bahnhof: Starkes Angstgefühl Baden-Baden (for) - Nicht nur viele Fahrraddiebstähle (Foto: Fortenbacher) gibt es am Bahnhof in Oos. Auch sonst haben viele Besucher dort ein mulmiges Gefühl. Immer wieder komme es zu Straftaten, sagt eine 53-Jährige, die im Bahnhofsbereich beruflich tätig ist.