Sonnengässchen ein neuer Hotspot Bühl (urs) - Die Veranstaltungsreihe des "Bühlot-Dreiecks" geht in die zweite Runde. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Lutz Raeck (Gecco, Lifestyle), Martin Foshag (Badischer Hof) und Philippe Schutzenbach (Schwanen) auf die Fahne geschrieben, das Bühler Sonnengässchen mit Leben zu erfüllen, um das bisher schon großzügige städtische Portfolio zu ergänzen.



Drei Events hatten die drei Bühler Wirts- und Geschäftsleute 2018 geplant, zwei Frühschoppen und das erste Bühler Bühlot-Bachfest. Auch in diesem Jahr sollen drei Veranstaltungen "dem gesellschaftlichen Leben in der Stadt neue Impulse verleihen". "Wir wollen an den Erfolg vom vergangenen Jahr anknüpfen und erneut ein starkes Zeichen für Bühl setzen", betonte Raeck. Dass das Gässchen, direkt an der idyllischen Bühlot gelegen, einer der schönsten Orte in der Zwetschgenstadt ist, ist unbestritten. Zwei Bachfeste sollen daher am Samstag, 1. Juni, und Samstag, 13. Juli (Beginn ist um 18 Uhr), das Publikum ans Wasser locken. Waren es im vergangenen Jahr rund tausend Besucher, die im "Bühlot-Dreieck" nach allen Regeln der Kunst feierten und sich das kulinarische Angebot schmecken ließen, soll jetzt "hoffentlich die Tausender-Marke geknackt werden", so das Trio zuversichtlich. Vorgesehen sind pro Abend zwei Bands, deren Namen noch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Außerdem werde am 13. Juli ein Teil der Hauptstraße (direkt vor dem Gecco) mit in die Feiermeile einbezogen. Am Samstag, 14. September, findet die Veranstaltungsreihe, die parallel zum Bühler Bauernmarkt stattfindet, mit einem "Frühschoppen mit Blasmusik" ihren Ausklang. "Die Leute sollen einfach Spaß haben, das hoffentlich schöne Wetter und die Atmosphäre genießen und die Seele baumeln lassen", wünschen sich die Drei unisono. Für den gemütlichen Rahmen sorgen nicht nur Lammfelle auf der Bachmauer, lauschige Strandkörbe, romantische Illuminationen, sondern auch der Biergarten vom Badischen Hof. Auch bei der kulinarischen Vielfalt soll laut Veranstalter kein Wunsch offenbleiben. "Wir wollen aus dem schönsten Plätzchen von Bühl einen neuen Hotspot machen", bringt es Lutz Raeck auf den Punkt. Foshag und Schutzenbach ergänzen: "Eine Stadt ist so attraktiv wie ihre Angebote. Unser Ziel ist es, aus diesem Dreieck eine eigene Marke zu machen".

