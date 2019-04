Erstes positives Feedback

Rastatt

Neues Team und neue Impulse Rastatt (red) - Seit 30 Jahren gibt es die Kinder- und Jugendwoche der Petrusgemeinde Rastatt, an der sich bislang rund 3 000 Kinder beteiligt haben. Das kostenlose Programm bietet Spiel, Spaß und biblische Geschichten - in diesem Jahr mit neuen Impulsen und neuem Betreuerteam (Foto: pr).

Karlsruhe

Klamotten und Kunst Karlsruhe (red) - Der Mode entkommt man nicht, stellte Karl Lagerfeld lakonisch fest. Und so wie die Junge Kunsthalle Karlsruhe die Beziehungen zwischen Mode und Kunst jetzt in der Schau "K&M" auffächert, wird das Thema richtig vielschichtig. Der Eintritt ist frei (bis 13. Oktober).

Stuttgart

Diesseits und jenseits des Rheins Stuttgart (bjhw) - Es gelte gerade in den Grenzregionen "den Alltag der Menschen zu erleichtern", sagt der Baden-Badener CDU-Abgeordnete Tobias Wald mit Blick auf den Aachener Vertrag. Leider seien allerdings bei der Zusammenarbeit noch immer Hindernisse zu beklagen (Foto: av).

Baden-Baden

Osterklettern beim Alpenverein Baden-Baden (vr) - Um schon Kinder und Jugendliche zu motivieren, die Wände hochzugehen, hatte der Deutsche Alpenverein zum traditionellen Oster-Schnupperklettern in die Kletterhalle in Baden-Oos eingeladen. Das Interesse war groß, es kamen viele Jungen und Mädchen(Foto: vr).