Raritäten und neue Tropfen

Neben den jüngst abgefüllten Tropfen des neuen Jahrgangs 2018 konnten Raritäten aus vergangenen Jahrzehnten probiert werden sowie der eigens zum Jubiläum abgefüllte "Lucida Vallis", ein Spätburgunder aus dem Jahr 2017, der traditionell auf Maische gärte und im kleinen Holzfass wie anno dazumal ausgebaut wurde. "Eine wunderschöne Farbe", bescheinigte Weinkönigin Nicole I. dem Rotwein und gestand, dass der Jubiläumswein vermutlich noch vor zwei Jahren nicht ganz ihr Geschmack gewesen wäre. "Vorlieben wandeln sich", meinte die Weinmanagement-Studentin, die bisher vor allem ein Freund von lieblichen Weißweinen war und nun auch einige Rotweine schätzt.

Ähnliche Erfahrungen machte auch Weinguide Berthold Falk bei den Besuchern, die sich von ihm beraten ließen. 50 Weine konnten ausprobiert werden. "Das Schönste ist, wenn ich den passenden Wein empfehle und der Besucher gesteht, dass er ihm sehr gut schmeckt", erzählt Falk, dass es bei vielen Besuchern zu Überraschungseffekten komme, "wenn sie mal etwas anderes als ihren üblichen Wein probieren".

Überraschung ist auch das Stichwort für die Raritätenprobe mit Kellermeister Leo Klär. Der erfahrene Önologe hatte die Schatzkammer der Genossenschaft geplündert und einige Weine aus der 110-jährigen Geschichte entkorkt, um sie gemeinsam mit Weinliebhabern zu probieren. Der älteste Wein, der bei den Affentaler Winzern lagert, stammt aus dem Jahr 1943. Sein Genuss wird ein Erlebnis bleiben. Dafür kredenzte Leo Klär gleich zwei "süße" Weine aus dem Jahr 1985, einen Eiswein sowie eine Riesling-Spätlese. Weitere reife Raritäten stammten aus den 1990er Jahren sowie dem Jahr 2004.

"Erfahrung trifft Zeitgeist" - das Motto des gestrigen Tages beschrieb nicht nur die Raritätenprobe, sondern galt auch für die Führungen durch den Winzerkeller, die mit einem historischen Einblick in die Weinbaugeschichte Affentals endeten. Stadtarchivar Michael Rumpf hatte den interessanten historischen Abriss zusammengestellt und sorgte mit den Fakten von damals für manch überraschtes Raunen im Holzfasskeller. Der zunehmende Konsum von Bier, Weinimporte aus Spanien, die nur durch heimischen Wein "aufgegossen" wurden, sowie eine Überproduktion sorgten Anfang des 20. Jahrhunderts dafür, dass für ein Liter Wein gerade einmal noch 38 Pfennig bezahlt wurden. Der Tagesverdienst vieler Winzerfamilien lag gerade mal bei 25 Pfennig. Verbesserung sollten deshalb Naturweinbauvereine bringen, die Wert auf naturrein ausgebauten Wein legten. So wurden in Eisental/Müllenbach wie auch in Affental (1909) entsprechende Vereine gegründet. Der naturreine Wein war gefragt. Sorgenkind blieb der Rotwein, berichtete Rumpf.

Aus den anfänglichen 24 Mitgliedern entwickelte sich eine WG mit 115 Mitgliedern bis zum Jahr 1950. 1958 fusionierten die Weißweingenossenschaft Eisental und die Rotweingenossenschaft Affental. Zwei Millionen Liter Wein wurden 1972 durch 293 Mitglieder erwirtschaftet. 1973 kamen Altschweier und Kappelwindeck hinzu. 2014 wurde eine Kooperation mit der Baden-Badener Winzergenossenschaft eingegangen, seit 2018 ist die Fusion perfekt. Heute zählen die Affentaler Winzer 1200 Mitglieder, eine Rebfläche von 350 Hektar mit einem jährlichen Ertrag von etwa 3,5 Millionen Liter.

"Das letzte Jahr war ein besonderes", erfuhren die Besuche gestern beim Rundgang, dass die Reben im Frühjahr noch ausreichend Wasser hatten, schließlich viel Sonne tankten und von keinen Pilzen befallen wurden. Das Ergebnis: ein opulenter Jahrgang, den sich gestern viele schmecken ließen. Dazu gab es Big-Band- Sound mit der Gruppe Asbanda, der Junior-Big-Band "Torture Brass" und der Jazzcombo der Bühler Musikschule. Kunstwerke von Cornelia Veit sowie Oldtimer der Traktorenfreunde Scherzheim waren zudem zu bestaunen.