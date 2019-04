Ziemlich schräge Seemanns-Lyrik

- Die Kultband HISS um den Frontmann, Sänger und Akkordeonisten Stefan Hiss hisste zum zweiten Mal im Schütte-Keller die Segel, um musikalisch in See zu stechen. Es handelt sich mithin um die ultimative fünfköpfige Formation für die Erregung der menschlichen Problemzonen Bauch, Beine, Hirn. Der Titel ihrer aktuellen CD "Südsee, Sehnsucht und Skorbut" verrät schon vieles, was den Zuhörer da erwartet, ziemlich schräge Seemanns-Lyrik nämlich, verpackt in fetzige Rhythmen zwischen Polka, Ska und Rock 'n' Roll.

Mit permanent aufsteigender Energie und einer satten Brise durchkreuzt HISS die Tiefen und Untiefen maritimer Gefilde, sprich menschlicher Befindlichkeiten. Zuweilen erinnert solch ein Konzert an die früheren Schwoißfuaß - ebenfalls auch wie HISS aus dem "schwäbischen Ausland" stammend, wobei Stefan Hiss durchaus in allgemein verständlichem Deutsch sich auszudrücken pflegt.

Das heftige Mitklatschen des sichtlich begeisterten Publikums entfacht einen subversiven Charme eines alternativen Oktoberfest-Bierzelts. Die Kommentare von Stefan Hiss zu den einzelnen Stücken sind dabei augenzwinkernd, können aber auch bitterböse sein. Eigentlich sieht er mit seinen sauber gegelten Haaren und der akkuraten Anzughose aus, als könnte er kein Wässerchen trüben. Doch dieser Eindruck täuscht.

Die fünf Seemänner dieser stürmischen musikalischen Reise haben ihren Heimathafen am Neckar in Stuttgart zu verorten. An diesem Abend begnügen sie sich aber keinesfalls mit den reißenden Fluten der Bühlot. Sie scheuen nicht davor, sich dem Eismeer und der sengenden Hitze der Karibik auszuliefern. Letzteres nutzen sie, um Reggae und Ska in ihre, sagen wir mal so, nicht immer komplexen Rhythmen einfließen zu lassen. Kein Musikstil ist dieser Band heilig, alles wird mit sattem E-Bass-Kellergerüst und hammerharten Gitarrenriffs zu einem wohlschmeckenden HISS-Cocktail gemixt: Fruchtig, wohlschmeckend, nachhaltig. Zu diesem Longdrink fehlt noch der stimmige Kommentar des Frontmanns: "Lasst uns leben, bevor unsere Zeit verrinnt." Da hat er recht, der Kapitän vom Neckar.

Es sind aber nicht nur Songs aus dem aktuellen Album, die HISS präsentiert. "Klassiker" der Band sind mit im Überseekoffer wie die "Friedhofspolka": "Der Tag ist so kurz, so lang ist die Nacht", lautet deren unzweifelhaftes Credo. Da singt die Hardcore-Fangemeinde den Refrain lautstark mit.

Beim zweiten Set hält es so manchen im voll besetzten Keller auf dem Sitz nicht aus, Er strebt nach hinten, um sich dort beim Tanze zu vergnügen. Ja eigentlich ersetzt ein Auftritt von HISS den Gang zum Physiotherapeuten, ermutigt dazu, die über den Winter angerosteten unteren Gliedmaßen in Bewegung zu versetzen. Dazu trägt auch das Tiefsee-Tango-Feeling mit bei. Gegen Sehnsucht, so suggeriert ein Titel der Band, hilft nur eines: Rum. In Bühl tät's auch Quetschewasser. Ein alkoholfreies, sprich instrumentales Stück, zeigt indes, welch ein vorzüglicher Virtuose da am Akkordeon über die Reling des Schütte-Kellers hüpft.

Gegen Ende des Auftritts steigert sich die Party-Stimmung bis zur Klimax. Aber bevor nicht mit drei Zugaben die Ladung gelöscht wird, verlassen die Matrosen das Hafenbecken des Hänferdorfs nicht.