Licht und Schatten nah beieinander

Bühl

Ein Fahrrad ersetzt den Esel Bühl (mig) - Mehr als 400 Zuschauer sahen in Neusatz das Musical "Isaak - So sehr geliebt" des christlichen Jugendwerks Adonia. Die Handlung blieb sehr nah an der Bibel. Allerdings zogen die Hauptdarsteller nicht mit einem Esel los, sondern auf einem Fahrrad (Foto: mig).

Iffezheim

"Bäume des Jahres" gepflanzt Iffezheim (mak) - Waltraud Godbarsen, Vorsitzende der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim, warb am Tag des Baumes für mehr Engagement in Sachen Umwelt. Der Verein pflanzte an der Goldbrücke zwei Exemplare der Flatterulme, die zum "Baum des Jahres" gekürt wurde (Foto: mak).

Bühl

Gelungenes Debüt in Moos Bühl (wv) - Noch ist nicht Mai, doch bei der Trachtenkapelle Moos ist schon (fast) alles neu: Ihr Osterkonzert gestaltete sie am Sonntag unter Leitung ihres neuen Dirigenten Roland Jerger, mit neu einstudiertem Programm, durch das als neuer Moderator Frank Stemmle führte (Foto: wv).