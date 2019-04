Hinweis auf Maria Linden an der A5

Gaggenau

"Tatort"-Dreh im Traischbachstadion Gaggenau (red) - Das Gaggenauer Traischbachstadion ist Kulisse für eine "Tatort"-Folge. Um was es in dem "Tatort" geht, für den bereits in dem Stadion gedreht wurde, ist noch ein Geheimnis. Ausgestrahlt wird die Folge mit den Ermittlern aus Ludwigshafen Ende des Jahres (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Das Gaggenauer Traischbachstadion ist Kulisse für eine "Tatort"-Folge. Um was es in dem "Tatort" geht, für den bereits in dem Stadion gedreht wurde, ist noch ein Geheimnis. Ausgestrahlt wird die Folge mit den Ermittlern aus Ludwigshafen Ende des Jahres (Foto: Stadt). » - Mehr

Bühl

Ein Fahrrad ersetzt den Esel Bühl (mig) - Mehr als 400 Zuschauer sahen in Neusatz das Musical "Isaak - So sehr geliebt" des christlichen Jugendwerks Adonia. Die Handlung blieb sehr nah an der Bibel. Allerdings zogen die Hauptdarsteller nicht mit einem Esel los, sondern auf einem Fahrrad (Foto: mig). » Weitersagen (mig) - Mehr als 400 Zuschauer sahen in Neusatz das Musical "Isaak - So sehr geliebt" des christlichen Jugendwerks Adonia. Die Handlung blieb sehr nah an der Bibel. Allerdings zogen die Hauptdarsteller nicht mit einem Esel los, sondern auf einem Fahrrad (Foto: mig). » - Mehr

Bühl

Jubiläumsfeier im Kloster Maria Hilf Bühl (hes) - "Wir haben allen Grund zu einem Fest der Freude: 100 Jahre Kloster Maria Hilf, bis 2005 Provinzhaus von Baden-Hessen, in Bühl." Unter diesem Leitgedanken steht am Sonntag, 28. April, das Festprogramm zum 100-jährigen Bestehen des Bühler Klosters (Foto: Seiler). » Weitersagen (hes) - "Wir haben allen Grund zu einem Fest der Freude: 100 Jahre Kloster Maria Hilf, bis 2005 Provinzhaus von Baden-Hessen, in Bühl." Unter diesem Leitgedanken steht am Sonntag, 28. April, das Festprogramm zum 100-jährigen Bestehen des Bühler Klosters (Foto: Seiler). » - Mehr

Weisenbach

Abschied mit dem Badner Lied Weisenbach (mm) - Ein deutliches Zeichen für die Beliebtheit von Toni Huber war dessen Verabschiedung als Bürgermeister. Stehend applaudierten die Gäste dem künftigen Landrat in der voll besetzten Festhalle, zum Abschluss der Feier erklang das Badner Lied (Foto: Mack). » Weitersagen (mm) - Ein deutliches Zeichen für die Beliebtheit von Toni Huber war dessen Verabschiedung als Bürgermeister. Stehend applaudierten die Gäste dem künftigen Landrat in der voll besetzten Festhalle, zum Abschluss der Feier erklang das Badner Lied (Foto: Mack). » - Mehr