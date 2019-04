Ein paar warme Gedanken Bühl (gero) - Schon der Gedanke daran lässt es einem kalt den Rücken runter laufen. Aber Übermut tut bekanntlich selten gut. Morgen also wird die Freiluft-Badesaison eröffnet. Nicht im Bühler (beheizten) Schwarzwaldbad, sondern an der neu geschaffenen Badestelle im Weitenunger Baggersee. Der Blumendorf-Ortsvorsteher Daniel Fritz und Stadtrat Peter Hirn hatten sich vor vielen Wochen zum "Anbaden" für den morgigen 1. Mai um 11.30 Uhr verabredet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Annahme, dass die Erderwärmung auch im Frühling 2019 im Rheingraben eine zuverlässige Größe sein möge.



Nun werden zwar am Tag der Arbeit nicht mehr einstellige Celsius-Grade wie am Wochenende erwartet, und auch die Regenschauer sollen milder werden, für Warmduscher sind die Wassertemperaturen indes nach wie vor völlig untauglich. Auch die Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann getrost im häuslichen Kulturbeutel bleiben. Sonnenbrandgefahr? Weit und breit nicht in Sicht. Daniel Fritz würde wohl gerne eine launige Aussage während einer Gemeinderatssitzung vergessen machen, als er über den Ratstisch hinweg den Deal mit Peter Hirn ausheckte. Nun aber kann er nicht mehr zurückrudern und sieht sich in der Pflicht: "Wer solche Sprüche macht, der muss auch liefern. Wir stehen zu unserem Wort und ziehen das jetzt auch durch. Da gibt es kein Zurück!" Das gilt im Übrigen auch für die bislang 15 Weitenunger Bürger, die sich bereiterklärt haben, täglich vor Ort nach dem Rechten zu schauen und ihre Eindrücke zu dokumentieren; auch an Tagen, an denen man nicht einmal den berühmten Hund vors Haus schickt. Fritz hat große Verdienste, dass in dem Baggersee, der nach wie vor wirtschaftlich ausgebeutet wird, überhaupt wieder gebadet werden kann, wenngleich auch nur an einem relativ kleinen Zipfel am Südostufer. Immerhin wurde dieser mit Sand aufgeschüttet und mit Bojen und Schwimmleinen zum Kiesabbaubereich hin abgegrenzt. Nach vielen Behördengesprächen und Gutachten erfolgt der Badebetrieb ohne Aufsicht und ausschließlich auf eigene Gefahr. Hinweisschilder machen darauf aufmerksam. Eine entsprechende Rechtsverordnung hatte der Bühler Gemeinderat am 10. April abgesegnet. 2017 war das Baden, das zuvor jahrelang geduldet worden war, aus haftungsrechtlichen Gründen strikt untersagt und das Gelände eingezäunt worden. Daniel Fritz nennt die Badeordnung "wichtig und richtig", weil sie bei Verstößen die Ausstellung von hohen Bußgeldern durch das städtische Ordnungsamt erlaube. Die ehrenamtlichen Aufpasser sind hingegen nicht weisungsbefugt, werden aber mögliche Verstöße der Stadt melden. In den vergangenen Wochen erhielten sie eine Einweisung. Großes Aufheben möchte der Ortsvorsteher ohnehin nicht machen. Die kleine Badebucht bietet Platz für maximal 50 Personen: "Das ist kein Strandbad, und wir wollen auch keinen Massenansturm." Einfach nur sich und dem Körper eine kleine Erfrischung gönnen, so wie am morgigen Tag der Arbeit, auch wenn es solcher eigentlich gar nicht bedarf. Eines aber sichert er zu: "Nur ein bisschen die Füße ins Wasser hängen, das wird es nicht geben. Das wäre auch witzlos." So sieht es auch Peter Hirn, der mit einer Terminverschiebung hätte locker leben können. Jetzt müsse man eben "die Suppe auslöffeln, die wir uns selbst eingebrockt haben". Eine "Durchschwimmung" des gesamten Sees behalte man sich für einen späteren, wärmeren Zeitpunkt vor; vielleicht zum Saisonende am 30. September. Über die aktuelle Wassertemperatur haben beide nicht die geringste Ahnung. Nur so zum Vergleich: Im Bodensee werden derzeit schattige zwölf Grad gemessen. Die Anreise wird Hirn auf jeden Fall mit dem Auto antreten. Das verfüge nämlich, im Gegensatz zum Fahrrad, über eine Heizung. Und im Wasser werde er sich halt "ein paar warme Gedanken machen".

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

"Anbaden" am 1. Mai in Weitenung Bühl(gero) - Dem Saisonauftakt an der neuen, kleinen Badestelle am Weitenunger Baggersee am 1. Mai steht nichts mehr im Weg. Und auch für Gaudi gesorgt: SPD-Fraktionschef Peter Hirn und Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) werden um 11.30 Uhr "anbaden" (Foto: Margull). » Weitersagen (gero) - Dem Saisonauftakt an der neuen, kleinen Badestelle am Weitenunger Baggersee am 1. Mai steht nichts mehr im Weg. Und auch für Gaudi gesorgt: SPD-Fraktionschef Peter Hirn und Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) werden um 11.30 Uhr "anbaden" (Foto: Margull). » - Mehr