Stationärer Blitzer als letztes Mittel









So fehle der Platz, um eine große Verkehrsinsel mit ausreichender Verschwenkung in die lange gerade Ortseinfahrt einzubauen. Das zeigte Daniel Ruschmann vom Planungsbüro Wald + Corbe den Räten auf. Dem Vorhaben im Weg stünden eine Grundstückszufahrt, die erhalten bleiben soll, und eine Böschung. Trotz eines großen Aufwands mit einem Eingriff in die landwirtschaftliche Fläche am Fahrbahnrand hätte eine kleine Verkehrsinsel keine nachhaltige verlangsamende Wirkung.

Dem Einbau von Bauminseln in die Fahrbahn der Landesstraße stimme das Regierungspräsidium Karlsruhe nicht zu. Mit dem Einzeichnen von Parkflächen entlang der Acherner Straße ab der Einmündung Prälat-Sauer-Straße wäre die Behörde aber einverstanden. Dies in Verbindung mit einer dauerhaften Geschwindigkeitsmessanlage war der Vorschlag des Planers: "Das würde wirken."

Bisher gebe es keine Blitzanlage im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bühl, sagte dazu Bürgermeister Jürgen Pfetzer: "Vielleicht wird das hier die erste." Obwohl man sich "den Wolf geplant" habe, zeichne sich kein Königsweg zur baulichen Entschärfung ab. Wenn es einen stationären Blitzer gebe sollte, will der Rathauschef versuchen, mit der Stadt Bühl eine finanzielle Abmachung zu treffen. Ziel müsse sein, dass Ottersweier nicht nur zahle und die Stadt Bühl alle Einnahmen erhalte.

Nico Paulus (Die Grünen) brachte die Idee ein, die Gehwege zu verbreitern und damit die Straße zu verengen. Das berge Gefahren für Fußgänger und Radfahrer, weil die Strecke von Lkw und großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werde, hieß es.

Nach reger Diskussion über Für und Wider bekam die Verwaltung vom Rat einstimmig den Auftrag, die Möglichkeiten einer Blitzanlage zu prüfen. Bevor Parkbereiche eingezeichnet werden, möchte der Bürgermeister mit den Anwohnern darüber sprechen, kündigte er an. Beide Maßnahmen sollen dann zusammen umgesetzt werden.