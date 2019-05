Auf dem kleinen Dienstweg Dinge schneller umsetzen

Bühl

Licht und Schatten nah beieinander Bühl (red) - Nach Aussagen von Ganzjahresradlern liegen in Bühl "Licht und Schatten nah" beieinander. Dies berichtet die GAL, die die Situation des Radverkehrs in den Blick nahm. Beklagt wurde, dass es für Berufspendler "keine sichere und schnelle Streckenführung" gebe (Foto: GAL).

Reise durch die Weltmeere Bühl (ar) - So faszinierend wie eine Schiffskreuzfahrt war das Frühjahrskonzert des Musikvereins Weitenung. "Leinen los - Musik Ahoi" hieß es in der ausverkauften Rheintalhalle, in der Kapitän Peter Minet die Besucher auf eine facettenreiche Reise mitnahm (Foto: Gangl).

Affentaler öffnen Winzerkeller Bühl (mig) - Die Trockenheit habe dem Wein nicht geschadet. Am 28. April laden die Affentaler Winzer zum "Offener Winzerkeller" ein. Die Genossenschaft stellt die Weißweine 2018 vor, blickt auf 110 Jahre Geschichte zurück und lockt mit einer Raritäten-Weinprobe (Foto: mig).

Feuerwehr zieht in Neubau ein Bühl (sie) - Umzug bei der Feuerwehr: Die drei Abteilungen Balzhofen, Vimbuch und Oberweier haben am Mittwochabend das neue Gerätehaus West in Betrieb genommen (Foto: sie). Dort sind sie zwar unter einem Dach vereint, sie behalten aber ihre Selbstständigkeit.