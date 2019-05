Arbeit gibt "Gefühl der Zugehörigkeit"

Schnurr verwendete bewusst den Ausdruck "Tag der Arbeiterbewegung", drücke dieser doch viel eindeutiger aus, dass es hier nicht um Stillstand gehe. Tatsächlich sei der Ursprung des Tags mit Bewegung verknüpft. Die Geschichte beginne Ende des 19. Jahrhunderts mit dem "moving day" in den USA. Der 1. Mai war der Stichtag, zu dem viele Arbeitsverträge endeten", oft verbunden mit einem Wechsel von Arbeitsstelle und Wohnort. Am 1. Mai 1886 streikten überall in den USA Arbeiter, um ihre Forderungen nach einem Achtstundentag durchzusetzen. Der Kampftag der Arbeiterbewegung war geboren.

Schnurr verwies auf die Bedeutung von Arbeit weit über die Finanzierung des Lebensunterhalts hinaus. Sie gebe dem Alltag Struktur, ermögliche soziale Kontakte, Anerkennung und ein Gefühl der Zugehörigkeit. "Sie gibt unserem Leben einen Sinn." Er appellierte an alle, die unzufrieden seien, Mut zu haben: Dann könne eine neue Dynamik auf dem Arbeitsmarkt entstehen, die Burnout und Mobbing verhindere.

Die Arbeitsnehmervertreter bat er, in Bewegung zu bleiben, gemeinsam und solidarisch, und zudem Ansprechpartner für Jugendliche zu sein, "die in der Berufswelt ankommen".

Margret Burget-Behm (CDU) schloss sich der Rede im Namen aller Frauen im Stadtparlament mit einem Aufruf zu "mehr Beachtung und zur Aufwertung der Sorgearbeit in unserer Gesellschaft" an. Die Berufe in Pflege und Erziehung seien zu 80 Prozent der Beschäftigten mit Frauen besetzt. Und: Frauen würden 21 Prozent weniger als Männer verdienen. Generell sei die "Sorgearbeit" von prekären Beschäftigungsverhältnissen geprägt. "Wir fordern eine gleichstellungsorientierte Gestaltung der Erwerbs- und Sorgearbeit." Symbolisch überreichte sie den Anwesenden ein Vergissmeinnicht.

Reinhard Kohler schließlich nannte einige positive Veränderungen auf Arbeitgeberseite, so etwa das Angebot der IHK, dass Mitarbeiter ohne Ausbildung diese nachholen könnten, und zwar deutlich praxisorientierter, sowie den Appell der Arbeitgeberverbände zur Tariftreue.