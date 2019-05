Bereits erste Verstöße gegen die Badeordnung Bühl (gero) - Kaum war die neu geschaffene Badestelle im Weitenunger Baggersee gestern Vormittag in Betrieb genommen, da gab es auch schon die ersten Verstöße gegen die Badeordnung. Konkret gegen das Alkoholverbot, das Fotografierverbot und das öffentliche Musizierverbot. Ortsvorsteher Daniel Fritz und Stadtrat Peter Hirn, die das Anbaden verabredet hatten und gestern auch einlösten, denken aber nicht daran, die Vergehen durch das Ordnungsamt mit einem Bußgeldverfahren sanktionieren zu lassen. Ganz wohl war den beiden Albatrossen nicht, als sie sich kurz vor 11.30 Uhr entkleideten und in ihre rot-weiß-, beziehungsweise blau-weiß-geringelten Badeanzüge schlüpften. Und da hagelte es auch schon die erste Häme, als ein Witzbold doch tatsächlich wissen wollte: "Wohl Neopren 4.0?" Dazu schmetterten sieben Aktive des Musikvereins unter Leitung von Jürgen Hertweck passend den Conny-Froboess-Klassiker "Pack die Badehose ein". Daniel Fritz ging auf die Vorgeschichte der "verrückten Idee" ein, die seinem Stadtratskollegen Peter Hirn bei einer Gemeinderatssitzung im November eingefallen war. Fritz willigte ein in der Annahme: "Das ist rasch wieder vergessen". Von wegen: Barbara Becker rief das Versprechen am 10. April wach und fand in OB Schnurr einen flammenden Fürsprecher. Fritz meinte denn auch gestern vor einer stattlichen Schar von 70 Schaulustigen: "Ihr sollt Euren Spaß haben!" Peter Hirn resümierte mit Blick auf seinen damaligen Gedankenblitz: "An jenem Tag hätte ich wohl besser in die Hose gemacht." Und er haderte selbstkritisch mit einer für ihn typischen Eigenschaft: "Ich habe nun mal ein vorlautes Mundwerk." Immerhin: Beide standen zu ihrem Wort. Beneiden tat sie draußen am Sandstrand niemand, als sie bei geschätzten zwölf Grad Wassertemperatur in die Fluten stiegen, eine kurze Runde schwammen und sich des kollektiven Beifalls der "Baywatcher" sicher sein durften. "So was gibt es nur in Weitenung", stellte Hirn in voller Dankbarkeit und völlig durchnässt fest. Dabei hatte die CDU-Stadtratskollegin und Medizinerin Margret Burget-Behm noch am Vorabend in einer Mail auf gesundheitliche Risiken für Blutdruck-Instabile hingewiesen. Den beiden Albatrossen war's egal, und die Musiker stimmten noch das Badnerlied an. Ein weiterer, eklatanter Verstoß gegen die Badeordnung.

