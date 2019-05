Befürchtungen einer 'zweiten Hundseck'

Baden-Baden

Viel Kraft nötig bei Maibaumstellen Baden-Baden (co) - Seit vier Jahren wird beim Maibaumstellen an der Geroldsauer Mühle großer Wert auf pure Manneskraft und den Verzicht auf Maschinen gelegt. Rund 40 Helfer waren auch in diesem Jahr wieder nötig, um die 23 Meter hohe Tanne aufzurichten (Foto: co).

Tokio

Japan feiert neuen Kaiser Tokio (dpa) - Japans neuer Kaiser Naruhito hat den Chrysanthemen-Thron bestiegen und damit einen Epochenwechsel eingeläutet. Er werde im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des Volkes erfüllen, sagte er in einer Ansprache (Foto: dpa).

Baden-Baden

Borkenkäfer: Förster besorgt Baden-Baden (red) - Die Förster in Mittelbaden sind alarmiert: Der Borkenkäfer findet in den Wäldern der Region ideale Brutvoraussetzungen. Der Hitzesommer sowie Schnee- und Eisbruch in den Hochlagen hat die Bäume für den Schädling anfällig gemacht (Foto: Landratsamt).