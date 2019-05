Bindeglied zu Bühler Schülern

Einer städtischen Pressemitteilung zufolge habe sich gezeigt, dass die SMV ein wichtiger Knotenpunkt für den Informationsaustausch ist. Aus diesem Grund suchte die Bühler Jugendarbeit nach engagierten Jugendlichen, die als Multiplikator fungieren möchten. Elf Schüler aus der Aloys-Schreiber-Schule, Bachschlossschule, Carl-Netter-Realschule, des Windeck-Gymnasiums und der Handelslehranstalt Bühl, darunter auch Kandidaten für die ursprünglich geplante Jugendratswahl, wurden nun für diese Aufgabe geschult. Im Jugendzentrum Komm wurden sie von der Leiterin des Jugendzentrums, Veronique Noel, so-wie der Sozialpädagogin Svenja Steinborn auf ihre neue Rolle als Multiplikator vorbereitet, auch mithilfe von Gruppenübungen und eines Planspiels. Dabei lernten die Jugendlichen "die Abläufe der Kommunalpolitik kennen und erfuhren, wie der Prozess eines Wunsches für die Stadt Bühl bis zu seiner tatsächlichen Umsetzung aussieht", so die städtische Pressestelle.

Die Multiplikatoren sollen künftig ein Bindeglied zwischen der Kommune und den Schülern sein. Sie tragen wichtige Themen in die SMV-Sitzungen, die dann weiter an die Klassen gegeben werden. Außerdem, so heißt es weiter, hätten die Schüler nun einen direkten Ansprechpartner an ihrer Schule, der jugendrelevante Themen direkt an die Stadtverwaltung weiterleiten könne.

Per Mail sind die verschiedenen Multiplikatoren zu erreichen: Aloys-Schreiber-Schule: ass@jugend-in-buehl.de; Bachschlossschule: bss@jugend-in-buehl.de; Carl-Netter-Realschule: cnr@jugend-in-buehl.de; Handelslehranstalt: hla@jugend-in-buehl.de; Windeck-Gymnasium: win-deck@jugend-in-buehl.de.

Die Bühler Jugendarbeit ist noch weiter auf der Suche nach Schülern, die in der Rheintalschule, der Gewerbeschule sowie in der Elly-Heuss-Knapp-Schule als Multiplikator tätig sein möchten. Interessierte können sich unter team@jz-komm.de melden.

Die "Beteiligung an Schulen" ist neben der Jugendkonferenz, dem Partizipationsstammtisch und der neuen Jugendbeteiligungs-App "JuiB" eine der vier Säulen der städtischen Jugendbeteiligung. Mit diesem letzten Baustein seien die Säulen nun komplett umgesetzt, so das Fazit der Stadtverwaltung.