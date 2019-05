Bühlertäler Vereine und Rettungsorganisationen stellen sich vor

Bühl

Vier Derbyhelden erinnern sich Bühl (red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av).

Das Spiel des Jahres Bühl (bor) - Wenn am Samstag der VfB Bühl und der SV Bühlertal zum Verbandsligaderby aufeinandertreffen, ist das kein Spiel wie jedes andere. Zu groß ist die Rivalität der beiden Kontrahenten. Aufgrund der Tabellensituation könnte es das letzte Derby für gewisse Zeit sein (Foto: toto).

Badische Geher konkurrenzlos Biberach (red) - In Biberach fanden die badischen Meisterschaften und die süddeutschen Titelkämpfe im Straßengehen statt. Konkurrenzlos waren dabei die beiden badischen Top-Geher Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal (Foto: rawo).

Wertschätzung für Jürgen Bäuerle Rastatt (as) - Viel zu lachen, aber auch manche Träne im Knopfloch gab es bei der offiziellen Verabschiedung von Landrat Jürgen Bäuerle an dessen 65. Geburtstag. Große Wertschätzung für dessen Arbeit und Persönlichkeit kamen in vielen persönlichen Worten zum Ausdruck (Foto: fuv).