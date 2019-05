Abschied nehmen von weiterem Wachstum

Bühl (mig) - Zum ersten Mal hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Grußwort für das Zukunftsfestival auf dem Gärtnerhof Decker in Weitenung geschickt. Nächstes Ziel der Veranstalter ist es, dass der grüne Landesvater persönlich vorbeischaut. Viele für Ökologie und Nachhaltigkeit offene Menschen aus ganz Mittelbaden machten es gestern vor.



"Hier kann man Gleichgesinnte treffen und sich vernetzen. Die Stimmung ist gut", sagte die Vorsitzende des Gemeinwohl-Forums Baden (GFB), Raphaela Riedmiller-Kuttnick-Wicht. Sie und ihr Verein hatten den Markt der Möglichkeiten, Klima, Natur und Umwelt zu schützen, monatelang vorbereitet. "Und wir haben jetzt schon Referenten für unser Zehnjähriges 2021 gebucht." Durch das Programm führte Frohmut Menze. Das Festival treffe den Puls der Zeit, bestätigte Schirmherr OB Hubert Schnurr. Er eröffnete es am Vormittag und pflanzte mit Kindern einen Apfelbaum, den Familie Decker spendete. Den "Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit" betrachte Winfried Kretschmann als zentral für das Gemeinwohl, trug Landtagsabgeordnete Beate Böhlen (Grüne) in Vertretung des Ministerpräsidenten vor. Sie fand es "ganz großartig", was rund 30 Aussteller und zwölf Referenten alles zu bieten hatten. Der OB nannte es eine attraktive Mischung und erinnerte daran, dass alles Tun auch enkelgerecht sein sollte. In seinem Beisein überreichte Dr. Marduk Buscher (Baden-Baden) den Buscher-Media Zukunftspreis 2019 an Rosemarie Höhn-Mizo aus dem schwäbischen Bönnigheim. Ihr Verein "Dorf der Freundschaft in Vietnam" unternimmt mit einem Ort für Menschen mit Behinderung in Vietnam seit über 20 Jahren Anstrengungen, die Folgen des Vietnam-Krieges zu lindern. Mit den 1000 Euro Preisgeld könne sie dort viel bewirken, freute sie sich. Vielbeachtet war auch die Verleihung des Bassemoluff-Preises für "politische Schönheit" des Gemeinwohl-Forums. Viele gute Vorbilder aus der Region waren dafür nominiert. Ausgezeichnet wurden Enya Espiritu und Anika Maur aus Bühl. Die Schülerinnen hatten schon morgens mit einem engagierten Vortrag über den Klimawandel auf sich aufmerksam gemacht. Sie bekamen 1000 Euro, gestiftet von der Schwarzwaldpflege Baden-Baden. Ökologisch durch und durch ging es zu auf dem achten Zukunftsfestival. Da kam man am gesunden Mittagstisch völlig ohne Plastik aus, da wurde vorgeführt, wie man aus alten Stoff wiederverwendbare Servietten herstellt und wie man Teddybären repariert. Da wurde demonstriert, wie viel Energie man beim Fahrradfahren selbst erzeugen kann, wie man gesunde Nahrungsmittel anbaut und zubereitet, wie man ressourcenschonend leben und seine Gesundheit erhalten kann. "Glaspalast" nennt das Gemeinwohl-Forum Baden das Gewächshaus, in dem sonst Jungpflanzen herangezogen werden. Erdig roch es da, und ausgeräumt war darin Platz für rund 150 Zuhörer. Dass künstliche Intelligenz gut für den Planeten sei, diese These vertrat Jörg Heynkes mit seinem Vortrag "Warum wir die Welt nur digital retten." Dagegen sprach sich Nico Peach für ganz andere Heilmittel aus: weniger Konsum, Abschied von weiterem Wachstum. "Wir leben brutalst über unsere Verhältnisse", sagte er. Wer an die Politik und an die Technik glaube, der sei verloren. Am Abend trafen sich alle Referenten - auch Raphael Fellmer ("Vom Geld-Stryker zum Sozialunternehmer"), Maria Schlüter ("Müllfasten") und Tobias Rothmund ("Digitalisierung politischer Aufmerksamkeit") - zu einem Wissenschaftshock.

