Der OB gratuliert schon mal zur Meisterschaft

DM

DM-Titel für Bühler U-20-Volleyballer DM-Titel für Bühler U-20-Volleyballer Bühl (moe) - Die Nachwuchs-Volleyballer des TV Bühl (Foto: toto) haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel bei der U 20 gewonnen. Das Team von Trainer Kristen Cléro setzte sich im Finale vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen den Schweriner SC durch. » Weitersagen DM-Titel für Bühler U-20-Volleyballer(moe) - Die Nachwuchs-Volleyballer des TV Bühl (Foto: toto) haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel bei der U 20 gewonnen. Das Team von Trainer Kristen Cléro setzte sich im Finale vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen den Schweriner SC durch. » - Mehr

Baden-Baden

Rebland-SG siegt gegen Hofweier Baden-Baden (moe) - Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) haben das letzte Spiel der Südbadenliga-Saison mit 23:20 gegen Hofweier gewonnen und dem HGW damit die Meisterfeier versaut. Die SG selbst sicherte sich mit dem Erfolg den Relegationsplatz. » Weitersagen (moe) - Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) haben das letzte Spiel der Südbadenliga-Saison mit 23:20 gegen Hofweier gewonnen und dem HGW damit die Meisterfeier versaut. Die SG selbst sicherte sich mit dem Erfolg den Relegationsplatz. » - Mehr

Ötigheim

Kreativer Maschentreff Ötigheim (kie) - Es wird gestrickt und gehäkelt, was das Zeug hält: Der Künstlerkreis Ötigheim trifft sich regelmäßig in Lonas Laden zum Maschentreff, um bis zum Dorffest im September genügend wollene Hingucker herzustellen. Sie sollen die Mehrzweckhalle verschönern (Foto: kie). » Weitersagen (kie) - Es wird gestrickt und gehäkelt, was das Zeug hält: Der Künstlerkreis Ötigheim trifft sich regelmäßig in Lonas Laden zum Maschentreff, um bis zum Dorffest im September genügend wollene Hingucker herzustellen. Sie sollen die Mehrzweckhalle verschönern (Foto: kie). » - Mehr

Bühl

Volleyball: U-20-DM in Bühl Bühl (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » - Mehr