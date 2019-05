Bühler Zwetschge als Markenzeichen Bühl (red) - Das Stadtgeschichtliche Institut widmet Leben und Werk von Fritz Schneckenburger (1905- 1978) eine Sonderausstellung. Aquarelle, Ölgemälde, Holz- und Linolschnitte sowie Originalfiguren der von Schneckenburger ins Leben gerufenen Marionettenbühne am Windeck-Gymnasium sind ab 17. Mai im Hof eines ehemaligen Eisenwarenlagers in der Hauptstraße 68 zu sehen.



Das Gebäude wird der Stadt von der Familie Kasimir für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Vernissage mit Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Jokerst erfolgt am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr. Über 30 Jahre lang war der gebürtige Freiburger als Kunsterzieher am "Windeck" tätig. Er verstand sich zeitlebens immer als Lehrer und Künstler, auch wenn er sich der Kunst erst nach seiner Pensionierung ohne Einschränkung widmen konnte. In seiner Freizeit war er unermüdlich tätig, duftige Aquarelle und eindrucksvolle Holzschnitte zu schaffen. Für die Bühler Obstabsatzgenossenschaft kreierte er das Markenzeichen der Bühler Zwetschge, das fortan mit den Obstkörben in alle Welt ging. Auch sonst war er auf dem Gebiet der Gebrauchsgrafik tätig, etwa bei der Gestaltung von Plakaten. 1962 entwarf er den Titel des Sammelbands "Vom Bühler Storchenturm" von Theo Kemper. Vereinzelt finden sich auch Entwürfe für Skulpturen und Grabsteine. Im Ruhestand ging Schneckenburger ganz in seiner Tätigkeit als Maler und Grafiker auf. Das Hauptgewicht seines künstlerischen Schaffens legte er auch Buchillustrationen, Holzschnitte, Aquarell- und Ölmalereien. Nach seinem Umzug in den Hegau 1971 knüpfte er Kontakte zu Künstlern in der Bodenseeregion und präsentierte seine Werke einer breiteren Öffentlichkeit. Die Landschaft im Hegau bot ihm immer neue Aspekte von Licht und atmosphärischen Stimmungen. Zudem reiste er regelmäßig ins Hochgebirge, insbesondere in die Dolomiten. Neben Landschaftsdarstellungen entstanden auch Blumenstillleben. Erste Überlegungen zu einer Ausstellung mit Werken von Schneckenburger in Bühl gab es bereits vor etwa drei Jahren. Anlass war die Übergabe von über 150 Aquarellen und Skizzen aus dem Nachlass als Dauerleihgabe an das Stadtgeschichtliche Institut durch seinen Sohn Dr. Eberhard Schneckenburger (Ravensburg). Die Leihgaben für die Ausstellung stammen größtenteils aus der Familie Schneckenburger, aber auch aus Bühler Haushalten sowie den Beständen des Stadtgeschichtlichen Instituts. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis zum 23. Juni zu sehen. Öffnungszeiten sind: donnerstags, von 14 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Gruppenführungen sind nach Vereinbarung möglich, (0 72 23) 94 08 76.

