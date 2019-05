Mitentscheiden und Weichen für die junge Generation stellen

"Ich hoffe, dass möglichst viele ihr Kreuzchen machen", appelliert sie - selbst Erstwählerin - an alle über 16-Jährigen, sich an der Kommunalwahl zu beteiligen. "Nicht wählen ist eine schlechte Wahl", befindet die Schülerin und ruft dazu auf, am 26. Mai auch seine Stimme bei der Europawahl abzugeben. "Es ist sehr entscheidend, dass wir unsere Demokratie am Leben erhalten und erkennen, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa ist", meint sie nachdrücklich.

Beim Thema Jugendbeteiligung besitzt die Bühlerin mit italienischen Wurzeln trotz ihrer Jugend schon eine ansehnliche Erfahrung. Das Interesse, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, hat die heute 19-Jährige schon recht früh entwickelt. Seit der fünften Klasse stand die ehemalige Bachschloss-Schülerin als Klassensprecherin in der ersten Reihe, in Klasse neun wurde sie zur Schulsprecherin gewählt. Zwei Jahre lang gehörte sie dem Landesschülerbeirat an, saß dort im Vorstand und organisierte den Landesschülerkongress im Januar 2018 in Kornwestheim mit. "Das war eine prägende Zeit", resümiert sie.

Parallel dazu mischte sie schon als 15-Jährige in der Bühler Jugendpolitik mit. Erste Berührungspunkte ergaben sich 2014 bei der von der Stadt initiierten ersten Jugendkonferenz, erinnert sie sich. Aus diesem Beteiligungsprozess entstanden die Jugendräte, 2015 und 2017 jeweils für zwei Jahre gewählt, in denen Alesi eine der beiden Sprecher-Funktionen übernahm, Jugendkonferenzen moderierte und an Sitzungen des Gemeinderats und Klausurtagungen teilnahm.

Die Schülerin fand Gefallen an der Kommunalpolitik und gelangte zur Überzeugung: "Ich möchte nicht nur bei jugendrelevanten Themen mitreden, sondern auch bei anderen Entscheidungen wie Bildung, Breitbandversorgung, Wohnungsbau oder ÖPNV mitwirken, mit denen die Weichen für die Zukunft der jungen Generation gestellt werden", formuliert sie ihre Motivation, sich für ein Gemeinderatsmandat zu bewerben.

Die Bundestagswahl im September 2017 wurde zum Prüfstein. "Ich habe Veranstaltungen der Parteien besucht und mir deren Programme angeschaut", erzählt sie. Irgendwann sei ihr klar geworden, "dass nur die CDU infrage kommt". Deren Kommunal-, Landes- und Bundespolitik hätten ihr zugesagt. "Sehr im christlichen Glauben erzogen", spiele das "C" im Parteinamen ebenfalls eine Rolle, sagt sie. Seit rund einem Jahr ist Alesi nun Mitglied in der Bühler CDU und als Beisitzerin im Vorstand aktiv.

Vorausgegangen seien viele Gespräche, insbesondere mit der Stadtverbandsvorsitzenden Doris Schmith-Velten und dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker. Der heute 34-Jährige sitzt seit 2013 im Bundestag, was Alesi als Indiz wertet, dass auch iunge Leute sich in der Politik der Christdemokraten wiederfinden würden. Im Februar wurde nach längerer Pause die Jugendorganisation der CDU in der Zwetschgenstadt wiederbelebt. Die Junge Union Bühl zählt aktuell zwölf Mitglieder im Alter zwischen 16 und 30, berichtet Alesi, die zur Vorsitzenden gewählt wurde.

Stark macht sich die 19-Jährige für eine noch stärkere Förderung von Jugendangelegenheiten. Generell sei es wünschenswert, "das Ohr mehr am Bürger zu haben", so Alesi. Das Anliegen der "Bürgerinitiative zum Schutz der Oase beim Kifaz" etwa sei am Anfang nicht richtig wahrgenommen worden, meint sie.

Unabhängig von ihrer Kandidatur hat die junge Bühlerin feste Ziele vor Augen. Im kommenden Jahr macht sie ihr Abitur mit dem Profilfach Pädagogik und Psychologie an der Anne-Frank-Schule in Rastatt. Und sie möchte in Bühl bleiben, versichert sie. Einen Studienplatz für Lehramt oder in Sozialpädagogik, das steht noch nicht genau fest, wird sie deshalb in der Region suchen.