Leitplanken an L83 werden zurückgebaut

Gaggenau

Gaggenau

Millioneninvestition in Rotherma Gaggenau (uj) - Das Thermal- und Mineralbad Rotherma wird fit gemacht für die Zukunft. Investiert werden rund 2,9 Millionen Euro. Damit wird das bisherige Außenbecken in ein Multifunktionsbecken im Innenbereich umgewandelt. Die Arbeiten dauern bis Dezember (Foto: Jahn).

Karlsruhe

Karlsruhe

Abbrucharbeiten in der Südkurve Karlsruhe (red) - Im Karlsruher Wildparkstadion haben die Abbrucharbeiten in der Südkurve und der Rückbau der Blöcke E1 bis E4 begonnen. Die temporäre Tribüne in der Nordkurve wurde bereits fertiggestellt (Foto: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark/Stadt Karlsruhe).

Rastatt

Rastatt

Arbeiten am Cavalier I Rastatt (ema) - Der Historische Verein Rastatt hofft, dass das Festungsbauwerk Cavalier I noch dieses Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Die Restaurierungsarbeiten laufen. Es wäre das vierte Objekt unter den Fittichen des Vereins (Foto: ema).

Philippsburg

Philippsburg

Sprengung in einem Jahr? Philippsburg (sj) - Die Kühltürme des Kernkraftwerks Philippsburg werden nach 40 Jahren Betrieb nicht mehr benötigt. Sie blockieren wertvolle Fläche. Das Umweltministerium in Stuttgart prüft, ob die beiden Ungetüme gesprengt werden können - vielleicht schon in einem Jahr (Foto: sj).