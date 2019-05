Vanilleton statt giftigem Grün

Bühl

Pallium packt die Umzugskoffer Bühl (mig) - 1689 Mitglieder zählt der Bühler Verein Pallium aktuell in Mittelbaden. Er ist 2018 um rund 50 Mitglieder angewachsen; außerdem kamen neue Angebote hinzu. Voraussichtlich in zwei bis drei Monaten kann der neue Vereinssitz in der "Alten Post" bezogen werden (Foto: mig).

Bühl

Intensive Schulung Bühl (red) - Im Rahmen einer Feierstunde nahmen 15 Pflegefachkräfte ihr Zertifikat als "Palliativbeauftragte" in Empfang. Die Teilnehmer aus neun Pflegeeinrichtungen haben ein Jahr lang an einer intensiven Schulung und Begleitung durch Pallium teilgenommen (Foto: Pallium).

Bühl

Ein Tisch aus Zwetschgenholz Bühl (cn) - Die Bühler Zwetschge erfährt nur beim gleichnamigen Fest ihre Würdigung, sondern inzwischen auch auf Holz.t demonstrieren. Derzeit entsteht in der Werkstatt von Thomas Schneider (Kappelrodeck) ein Tisch aus Bühler Zwetschgenholz für den Verein Pallium (Foto: cn).