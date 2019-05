Das Gebäude soll für lange Zeit gefallen Bühl (red) - Das Bürgerhaus Neuer Markt, heute fest etabliertes Kulturzentrum der Stadt Bühl, wird 30 Jahre alt: Im Juni stehen die Feierlichkeiten zum runden Jubiläum an. Zur Historie des Hauses, die auch seinen Namen erklärt, zählt die Vorgeschichte. Lange bevor dort erstmals renommierte Künstler im Scheinwerferlicht standen oder der Saal für große Festakte und Messen genutzt wurde oder der Rechtecksaal für Konferenzen, Vorträge und Schülerkonzerte diente und der Anbau als Übungs- und Unterrichtsraum der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst genutzt wurde, stand an diesem Ort eine Halle, in der Bühler Obst vermarktet wurde. 1928 hatte die Stadt das Gelände erworben, zuvor war es mit Obstbäumen und Sträuchern bepflanzt und befand sich in Privatbesitz. 1935 erbaute sie dort eine Halle, die sie der Obstabsatzgenossenschaft (OAG) als Trägerin des Obstgroßmarktes überschrieb. Die traditionellen Frühobstmärkte, die einst in der Haupt-, später in der Friedrichstraße durchgeführt wurden, erhielten so die Möglichkeit, ob der steigenden Anzahl von Autos in die Halle umzusiedeln. Die Beliebtheit der Märkte schmälerte dies nicht. 1975 zog die OAG ins südliche Industriegebiet um, die Stadt Bühl erwarb daraufhin Halle und Gelände zurück. Sporadisch genutzt für Verkehrserziehung und Fahrradprüfungen von Kindern sowie während des Zwetschgenfestes, verfiel das Gebäude zusehends; auch seine Umgebung verwahrloste und diente allenthalben als wilder Parkplatz. Der Gemeinderat beschloss zunächst, hier ein Geschäftsviertel anzusiedeln: Die Stadt verkaufte einen Bereich des Geländes an die "Kaufstätte" (heute befinden sich dort Filialen der Discounter "Kaufland" und "Norma"). Die Halle jedoch blieb, auch aufgrund von Bürgerprotesten, zunächst stehen. Erst 1985 sprach sich das kommunale Gremium mit der Mehrheit von CDU und FDP (und gegen die Stimmen der SPD und der GAL) für den Abriss aus. 1986 traf es die Entscheidung, ein "Bürgerhaus" zu errichten; dieses Vorhaben stützte nun auch die SPD. Aus einem Architektur-Wettbewerb ging als Sieger das Büro Oswald Seebacher und Manfred Krauth (heute Seebacher-Krauth-Metzinger) hervor. Erster Spatenstich



im Juni 1987



Am 4. Juni 1987 erfolgte der erste Spatenstich durch Oberbürgermeister Ulrich Wendt. Das Ziel seines Büros hatte der Architekt Seebacher wie folgt definiert: "Ein Haus zu schaffen, das im äußeren Erscheinungsbild wie in seinem funktionalen Gebrauch Bühl gerecht wird und auch vom Maßstab her sich in das Stadtbild einfügt. Dieses Haus, so wünschen wir es uns als Architekten, soll gefallen, und das auf lange Zeit." Es entsteht ein dreigestuftes Gebäude mit moderner Technik, Säulenpassage vor der Fassade, pyramidenartigem Dach, lichtdurchflutetem Foyer und einer Kombination aus multifunktionalen Sälen mit mehr als 800 Sitzplätzen (in ihrer Gesamtheit auch für Messen prädestiniert), ergänzt durch weitere Räume, die für Tagungen und Kongresse genutzt werden können oder im Kulturbetrieb als Garderobe für Künstler dienen. Der Anbau in Richtung Friedrichstraße ist für die Musikschule vorgesehen. Kosten des Gesamtprojekts: 18,5 Millionen Mark. Das Land bezuschusst es mit acht Millionen Mark. Weitere 2,4 Millionen Mark lässt sich die Stadt die Anlage vor dem Bürgerhaus mit dem Platz Villefranche und dem inzwischen auch für Open-Air-Events genutzten Europaplatz kosten. Den Namen des Kulturzentrums darf auf Wunsch des Gemeinderats die Bevölkerung anregen: Aus 100 Vorschlägen wird Bürgerhaus Neuer Markt ausgewählt, nicht zuletzt als Reminiszenz an die einstige Obstgroßmarkthalle und als Fingerzeig auf die Begegnungsstätte, die das Haus für die Bürger darstellen soll. Am 23. Juni 1989 wird das Bürgerhaus feierlich eröffnet und an zwei "Tagen der offenen Tür" von rund 20 000 Menschen besucht. Chefin des Hauses wird Gisela Gaibler, die die Leitung bis 2016 innehat. Nachfolgerin wird Corinna Doba. Das Bürgerhaus Neuer Markt dürfte mit rund 250 Veranstaltungen und insgesamt um die 80 000 Besuchern pro Jahr dem Wunsch des Architekten gerecht geworden sein: Es ist ein Kulturzentrum, das auch 30 Jahre nach seinem Bau noch "gefällt".

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben