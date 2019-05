Überraschungen - und kein Ende

Momentan seien die Arbeiten noch in vollem Gange, sagt Betriebsleiter Andreas Schrott, der im Keller des Schwimmbads steht und eine der Wasserleitungen genauer unter die Lupe nimmt. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen, die getätigt werden mussten, sei man dieses Jahr mit dem Befüllen der Becken sehr spät dran, meint er. Neben Fließen-Reparaturen und Fugenerneuerungen standen nämlich noch deutlich zeitaufwendigere Sanierungsarbeiten an: "Wir haben in den vergangenen Wochen unsere komplette Filtertechnik erneuert und Schäden beseitigt", erklärt Jörg Zimmer, Geschäftsführer des Schwarzwaldbads. Dazu musste der Inhalt der Filteranlagen zunächst abgesaugt und anschließend wieder neu befüllt werden, schildert Schrott den Vorgang. Diese Maßnahme sei wichtig und müsse alle acht bis zehn Jahre wiederholt werden. "Sind die Filter überfordert oder veraltet, macht sich das durch schlechte Wasserqualität bemerkbar", erklärt Zimmer.

Daneben war mit der Erneuerung der Trinkwasserleitungen in den Duschen und im Mutter-Kind-Bereich eine weitere größere Baustelle zu meistern. Bagger sorgen derzeit noch dafür, dass die Fläche, die wegen der Leitungen ausgehoben werden musste, bald wieder als Liegewiese genutzt werden kann. "Auch die Absorberanlage auf dem Dach des Schwimmbads, die für die Beckenwassererwärmung genutzt wird, haben wir instand setzen lassen", fügt Zimmer hinzu.

Mit den alljährlichen Reinigungsarbeiten habe man schließlich im Frühjahr begonnen. Mittlerweile sind die Bassins wieder blitzblank. Mehrere Arbeiter haben sie mit dem Hochdruckreiniger von Laub und Schmutz befreit, der sich über den Winter angesammelt hatte.

Das 25 Meter lange Nichtschwimmerbecken ist schon seit dem 2. Mai geöffnet. Es ist vom Hallenbad aus erreichbar. Am Mittwoch hieß es dann endlich auch für das 50-Meter-Becken: "Wasser marsch!" Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn schon nach kurzer Zeit stellte Schrott fest, dass an den Wasserleitungen im Keller eine Dichtung beschädigt ist. Die Folge: Die Beckenbefüllung wurde kurzerhand abgebrochen. Erst, wenn die neue Dichtung montiert ist, kann es weitergehen. "Damit haben wir jetzt noch eine Verzögerung, mit der wir nicht gerechnet haben", merkt Schrott an. Wenn das Becken in den kommenden Tagen endlich voll ist, muss es erwärmt werden. Es warten also noch viele Aufgaben auf Schrott. Stressen lässt er sich aber nicht. "Bis zur Freibaderöffnung werden wir alle zwingend notwendigen Maßnahmen abgeschlossen haben", versichert er.

Zimmer blickt stolz auf die Besucherzahl von rund 80 000 Gästen in der vergangenen Freibadsaison. Sorgen bereitet ihm allerdings die anhaltende Personalnot: "Wegen der Engpässe öffnet das Hallenbad am 14. Mai zum letzten Mal." Ab dann steht für die Badegäste bis zum 1. September nur noch das Freibad zur Verfügung. Früher war das Hallenbad bis zum 30. Juni parrallel zum Freibad geöffnet. Das sei in diesem Jahr allerdings keine Option.