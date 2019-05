Bühler Pflaster für Eisentäler Dorfzentrum

Seit die Umgestaltung des Trottenplatzes ins Entwicklungsprogramm ländlicher Raum aufgenommen worden war, hat sich einiges getan. Ein Planungsbüro wurde nach der Anhörung des Ortschaftsrats involviert und bei einer Bürgerversammlung der Planungsstand vorgestellt. Inspiriert und informiert von einer Exkursion nach Bühl wurde am Entwurf gefeilt.

So wird die historische Trotte einen neuen Platz erhalten. In diesem Punkt gibt es bereits ein Angebot von Bürgern, die über Grund und Boden in der Nähe des Tretbeckens verfügen und sich der Sache annehmen wollen.

In trockenen Tüchern ist, dass - wie ausdrücklich gewünscht - die Beleuchtungsart erhalten bleibt. Die Altstadtleuchten sollen allerdings ergänzt werden, weil der Bestand nicht ausreiche und teilweise auch nicht mehr instand gesetzt werden könne. Entsprechende Modelle hat die Stadt jedoch noch eingelagert. Auch ist noch Baumaterial vom Kirchplatz aus der Bühler Innenstadt vorrätig, das in Eisental Verwendung finden kann. Im Großen und Ganzen konnte man sich auf eine ähnliche Umsetzung wie in der Stadt einigen. Dies erforderte allerdings eine längere Diskussion, denn bei der Abstimmung zur Farbgebung des Pflasters gab es eine Patt-Situation. Am Ende setzte sich die Überzeugung durch, dass sich der Platzbereich mit einem hellen Belang optisch von der Straße abheben werde. Verlegt werden soll im H-Verband, wie Thévenot empfahl, weil dieser sich als sehr stabil erwiesen habe. Auch wenn der Platz von Autos befahren werde, käme es zu so gut wie keinen Verschiebungen.

Die vorhandenen und neu zu pflanzenden Bäume, Kastanien und Wildbirnen sollen mit Beeten gestaltet werden. Als Einfassung sind sogenannte Bandeisen vorgesehen. Sitzgelegenheiten werden ringsum aufgestellt.

Das vorgesehene Blindenleitsystem soll noch näher erörtert werden. Eine abschließende Entscheidung steht auch zur Treppengestaltung aus. Die Stadtplanerin stellte mehrere Muster vor, die ihre Reize hatten, aber auch Nachteile aufwiesen.

Notieren konnte sie sich jedoch die gewünschte technische Ausstattung des Festplatzes. Mit dem Konzept befasste sich gestern Abend auch der Bühler Gemeinderat. Im Haushaltsplan 2019 stehen für diese Maßnahme 350 000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650 000 Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kalkuliert darüber hinaus mit weiteren 800 000 Euro.

Der Trottenplatz steht ganz oben auf der Wunschliste, die der Ortschaftsrat für 2020 erstellte. Weitere beantragte Vorhaben sind: die Erarbeitung einer Friedhofskonzeption, die Schaffung eines Gehwegs in der Solokurve sowie die Fortführung des Gehwegs Müllenbach, die Neugestaltung des Schulhofs inklusive Einrichtung einer Parkmöglichkeit, die Ausweisung eines Neubaugebiets, die Sanierung der Kirchbachstraße und die Dachsanierung des Vereinshauses "Alter Stierstall", in dem das DRK angesiedelt ist.