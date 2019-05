Voller Einsatz

Bühl

Heimatkunst in Eisenwarenlager Bühl (red) - Die Stadt Bühl widmet Leben und Werk von Fritz Schneckenburger (1905- 1978) eine Sonderausstellung. Aquarelle, Ölgemälde sowie Holz- und Linolschnitte sind vom 17. Mai bis 23. Juni im Hof eines ehemaligen Eisenwarenlagers in der Hauptstraße zu sehen (Foto: stgi).

Bluegrass: Große Kartennachfrage Bühl (jo) - Rund zwei Wochen vor Beginn des Bühler Bluegrass-Festivals sind bereits 60 Prozent der Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Dies gab die Stadtverwaltung bekannt. Bei den Konzerten treten drei amerikanische und drei deutsche Bands sowie eine Formation aus Kanada auf (Foto: Stadt).

Auszeichnung als Fairtrade-Stadt Bühl (eh) - Mit "My fair Ladys and Gentlemen" begrüßte der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz am Mittwochabend die rund 100 Gäste im Friedrichsbau bei der Auszeichnung "Stadt Bühl ist Fairtrade-Stadt". Das Zertifikat wird für zwei Jahre verliehen (Foto: Horcher).