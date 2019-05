Plädoyer für flächendeckenden Biotopverbund

BT: Herr Gospos, es ist wahrscheinlich so, dass Sie in den Jahrzehnten Ihrer Tätigkeit als Arzt mehr Zeit in Räumen als außerhalb verbracht haben. Ist ihr Liebe zum Naturschutz schon in dieser Zeit erwacht?

Interview



Christian Gospos: Nein, leider nicht. Erst, als ich im Ruhestand Zeit hatte, konnte ich mich mit meinem Garten intensiver befassen. Dabei habe ich festgestellt, wie viele Vögel in diesem Lebensraum zuhause sind.

BT: Viele Vogelarten sind in der Vergangenheit verschwunden. Droht uns der "stumme Frühling?"

Gospos: Ja. Vor zwei Jahren konnte man schon einen Vorgeschmack von einem "stummen Frühling" bekommen. Die aufmerksamen Gartenbesitzer waren besorgt, dass sie im Winter 2016/17 kaum Vögel in ihren Gärten gesehen haben. Die Vögel waren aus mehreren Gründen in den Gärten ausgeblieben. Zum Glück hat sich ein Jahr später die Situation wieder weitgehend beruhigt. Es bleibt aber dennoch Fakt, dass die Anzahl vieler Vögel rückläufig ist. Es gibt eine Faustregel: Seit 1970 ein Drittel weniger Vögel in den Gärten und im Wald und zwei Drittel weniger in der Agrarlandschaft.

BT: Welche Lösungen sehen Sie, und was kann jeder einzelne unternehmen?

Gospos: Es gibt eine australische Studie aus dem Jahr 2018, die beschreibt, dass 40 Prozent des weltweiten Insektenbestandes bedroht sind. Durch verschiedene Faktoren haben wir den Vögeln ihren Lebensraum, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, genommen. Unsere Gärten machen vier Prozent Prozent aus. Wenn es uns gelänge, diese Fläche naturnah zu gestalten, könnten wir Ersatzlebensraum für Millionen von Vögeln schaffen.

BT: Beim Late Night Shopping verteilt der Rotary Club Achern/Bühl Flyer mit kostenlosem Wildblumensaat. Was gibt es bei der Aussaat zu beachten?

Gospos: Das Anlegen eines Blühstreifens ist nicht so schwer. Unser Flyer, der mit den Blühsamentütchen verteilt wird, weist eine übersichtliche Beschreibung aus.

BT: Zusammen mit dem Biologen Martin Klatt planen Sie in Bühl ein Schwalbenhaus. Ist schon ein Standort vorgesehen?

Gospos: Den Schwalben geht es besonders schlecht, da sie Insektenfresser sind. Den Vögeln, die sich vor allem von Sämereien ernähren, kann man gut helfen.

BT: Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei und könnten die Lebensbedingungen unserer Vögel verbessern. Was würden Sie tun?

Gospos: Ich würde umgehend einen flächendeckenden Biotopverbund in ganz Deutschland mit einem "grünem Wegenetz" als Renaturierungskonzept anlegen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass unsere Kulturlandschaft noch eine erstaunlich hohe Regenationskraft hat. Bei dieser Gelegenheit möchte ich an die Verantwortung der Katzenbesitzer appellieren: In Deutschland gibt es zehn bis zwölf Millionen Katzen, denen schätzungsweise 30 Millionen Vögel pro Jahr zum Opfer fallen. Katzenhalter können dem vor allem in der Brutzeit vom 15. April bis 15. Juli entgegenwirken. In dieser Zeit sind die Jungvögel eine leichte Beute für die Katzen. Eine Klingel am Hals der Katzen könnte die Vögel warnen.