Die Zwetschgenstadt erstrahlt in bunten Farben

Musik und Tanz wird den Besuchern schon am Nachmittag und am Abend auf der erstmals aufgebauten Sparkassenbühne auf dem Kirchplatz geboten: Ab 15 Uhr präsentieren sich verschiedene Gruppen der Tanzschule Fromme. Zwischen den Tanzbeiträgen übernehmen Ensembles der städtischen Musikschule die Unterhaltung der Besucher. Um 16 Uhr spielt die Jazz-Combo Just for Fun von Wlad Larkin, ab 17 Uhr die Junior-Big-Band Torture Brass. Ab 18 Uhr steht das Vintage-Saxofon-Ensemble auf der Bühne und ab 20 Uhr spielt das XXL-E-Gitarren-Orchester. Die Musikschule lädt am Samstag zudem zu einem "Tag der offenen Ohren" ein.

In über 15 Geschäften werden edle Tropfen ausgeschenkt. Die Bühler Einzelhändler, Gastronomen und einige Vereine bieten Beratungsangebote, Gewinnspiele, kostenlose Seh- und Hörtests und sogar Grillvorführungen an.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist auf dem Markt- und Kirchplatz gesorgt. Angeboten werden unter anderem coole Drinks, Crêpes und Fingerfood. Dort sind auch Infostände aufgebaut.

Der Rotary-Club Achern-Bühl fördert mit dem Projekt "Unsere Stadt blüht auf" die biologische Vielfalt. Dazu sollen 40 Blumenampeln an den Straßenlaternen der Haupt- und Schwanenstraße ihren Duft entfalten. Um 17 Uhr hält der Arzt Dr. Christian Gospos im Friedrichsbau einen Vortrag über "Der Garten als Oase für bedrohte Vögel". Der Eintritt ist frei.