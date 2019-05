Kooperationen und eine Stiftung

Die spiegelt sich auch im Immobilienbereich wider, der nach wie vor ungebremst boomt. Insbesondere Häuser und Wohnungen im Bühler Zentrum oder in Stadtnähe seien nach wie vor heiß begehrt, berichtete König. Die Nachfrage übersteige das Angebot bei Weitem. So konnten im vergangenen Jahr 35 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 9,1 Millionen Euro vermittelt werden. Der Wohnungsdruck werde auch von gut bezahlten Fachkräften global aufgestellter Bühler Firmen angefeuert.

Deutlich ausgebaut hat das Geld- und Beratungsinstitut auch die medialen Zugangswege und das Angebot um eine Chatfunktion, ergänzte Frietsch. Die meistgenutzte Banking-App Deutschlands, 2018 zum Testsieger von Stiftung Warentest gekürt, erfreue sich einer regen Nutzung.

"In der Region, für die Region": Mit diesem Slogan unterstützt die Sparkasse seit vielen Jahren Vereine, Schulen und Organisationen. Über 400 gemeinwohlorientierte Projekte kamen im vergangenen Jahr in den Genuss von insgesamt 180 000 Euro. Der Schwerpunkt lag traditionell auf dem Gebiet Soziales, Sport, Kultur und Bildung.

Marketingleiterin Silvia Hörth erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Premiumpartnerschaft mit dem Bürgerhaus Neuer Markt, mit der das anerkannt hochwertige Kulturprogramm erhalten und ausgebaut werden soll. "Diese Partnerschaft wird in den nächsten Jahren mit Herzblut und der Umsetzung von vielen Ideen mit Leben gefüllt", betonte sie. Als Beispiel für die fruchtvolle Partnerschaft führte sie die Bühler Leistungsschau im April 2018 an. Ferner sei die Sparkasse ein verlässlicher Verbündeter der städtischen Musikschule, der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern und der Bundesliga-Volleyballer.

Voll im Kosten- und Zeitplan liegt das Unternehmen mit der energetischen Generalsanierung der Zentrale in der Eisenbahnstraße. Den Umzug in diesem Frühjahr ("alles in Eigenregie") bezeichnete König als einen "enormen Kraftakt". Aktuell laufen noch bis Sommer die Entkernungsarbeiten und die Demontage der Fassadenwaschbetonplatten, danach werden die Balkonvorsprünge abgesägt, die Fenster schrittweise ausgebaut und durch neue ersetzt. 16 Millionen Euro nimmt die Sparkasse letztlich in die Hand. Der Wiedereinzug ist für das Spätjahr 2020 vorgesehen.

Im Ausblick berichtete Frietsch von einer zeitnahen Kooperation mit der Sparkasse Offenburg/Ortenau und Hanauerland. Diese betrifft die Abwicklung von Auslandsgeschäften, Fremdwährungskonten bis zur Exportfinanzierung.

Und weiteres Neuland wurde beschritten: mit der "Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse Bühl". Diese wurde zunächst mit einem Kapital von 100 000 Euro ausgestattet mit dem erklärten Ziel, diesen Betrag jährlich aufzustocken. Das Besondere an diesem Modell ist nach Ansicht der beiden Vorstände, dass unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung alle zu Stiftern werden können, ab einem Betrag von 50 000 Euro sogar mit eigenem Namen und eigenem Stiftungszweck.

