Modern, einmalig, und alle sind rundum zufrieden

Gaggenau

Erinnerungen an die Lehrzeit Gaggenau (uj) - Vor 60 Jahren begannen 20 junge Männer ihre Ausbildung im Benz-Werk als Werkzeugdreher und Feinblechner. Jetzt trafen sie sich im Betriebsratsbüro. Dort gab es einen Vortrag zum Thema "Der Wandel der letzten 60 Jahre" im Benz-Werk Gaggenau (Foto: pr). » Weitersagen (uj) - Vor 60 Jahren begannen 20 junge Männer ihre Ausbildung im Benz-Werk als Werkzeugdreher und Feinblechner. Jetzt trafen sie sich im Betriebsratsbüro. Dort gab es einen Vortrag zum Thema "Der Wandel der letzten 60 Jahre" im Benz-Werk Gaggenau (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Jubiläumsfeier im Kloster Maria Hilf Bühl (hes) - "Wir haben allen Grund zu einem Fest der Freude: 100 Jahre Kloster Maria Hilf, bis 2005 Provinzhaus von Baden-Hessen, in Bühl." Unter diesem Leitgedanken steht am Sonntag, 28. April, das Festprogramm zum 100-jährigen Bestehen des Bühler Klosters (Foto: Seiler). » Weitersagen (hes) - "Wir haben allen Grund zu einem Fest der Freude: 100 Jahre Kloster Maria Hilf, bis 2005 Provinzhaus von Baden-Hessen, in Bühl." Unter diesem Leitgedanken steht am Sonntag, 28. April, das Festprogramm zum 100-jährigen Bestehen des Bühler Klosters (Foto: Seiler). » - Mehr

Heilbronn

Gartenschau lockt Massen an Heilbronn (lsw) - Knapp 100.000 Menschen haben die Bundesgartenschau in Heilbronn am Osterwochenende nach Angaben der Veranstalter besucht. Die Stadt kombiniert erstmals in der Buga-Geschichte eine klassische Gartenausstellung mit einer Architekturpräsentation (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Knapp 100.000 Menschen haben die Bundesgartenschau in Heilbronn am Osterwochenende nach Angaben der Veranstalter besucht. Die Stadt kombiniert erstmals in der Buga-Geschichte eine klassische Gartenausstellung mit einer Architekturpräsentation (Foto: dpa). » - Mehr