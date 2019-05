Eine Persönlichkeit mit Herzblut Bühl (wv) - Außergewöhnlicher ehrenamtlicher Einsatz fand am Samstag im Bürgerhaus Neuer Markt besondere Würdigung: Albrecht Müller, 70 Jahre jung und seit 35 Jahren erster Vorsitzender der Stadtkapelle Bühl, wurde durch Oberbürgermeister Hubert Schnurr zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



Als Schnurr innerhalb des Konzerts die Ernennungsurkunde überreichte, nannte er Müller eine besondere Persönlichkeit: "Mit viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz sind Sie seit Jahrzehnten für die Stadtkapelle und die Stadt Bühl unterwegs." Dem städtischen Orchester gehöre Müller seit 55 Jahren als aktiver Musiker an. Der Schlagzeuger habe sich auch im Vorstand engagiert, zunächst fünf Jahre als Beisitzer, und dann - seit 1984 - als erster Vorsitzender. Müller sei für alle ein kompetenter Ansprechpartner. Der OB weiter: "Sie haben die Stadtkapelle zu dem gemacht, was sie heute ist - eine großartige Kapelle! Nie haben Sie in Ihrem Amt etwas dem Zufall überlassen. Sei es die Ausbildung des Nachwuchses, die instrumentale Ausstattung, die vielfältigen Auftritte im In- und Ausland, darunter Konzertreisen in die Bühler Partnerstädte, die Jahres- und Kirchenkonzerte oder die Bayerischen und Badischen Abende. Alles trägt Ihre Handschrift." Dem Dank, auch an Ehefrau Marianne, gab der OB durch Ehrenpräsente und einen Blumenstrauß Ausdruck. Die Stadtkapelle sei für die Zukunft gut aufgestellt, denn Müller werde künftig in der Vorstandschaft von Jürgen Held (Vizevorsitzender), Franz Brommer (Finanzen), Daniela Davidovac (Verwaltung), Markus Sperl (Öffentlichkeitsarbeit) und Manuel Rapp (Jugendarbeit) unterstützt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben