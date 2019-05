Entdeckungsreise in die Erlebniswelt Musik

Beim "16. Tag der offenen Ohren" zeigten aber nicht nur die Kleinsten mit Tanz und Rhythmus, was Musik als Erlebniswelt bedeutet, sondern auch die größeren Kinder kamen zum Zug. Am Samstag von 13 bis 17 Uhr hatte die Musikschule wieder einmal zu einer "Entdeckungsreise zur Musik" in die Carl-Netter-Realschule eingeladen. Unter dem Motto "Musizieren macht Spaß" hatten Eltern und Kinder die Möglichkeit, Instrumente zu spielen, Auf- und Vorführungen zu erleben, sich bei den Lehrkräften der Musikschule beraten zu lassen oder einfach nur das abwechslungsreiche Bühnenprogramm zu genießen.

Die Bühler Musikschule leistet in der Region eine vorbildliche Ausbildungsarbeit, die auch von der Spielfreude der Lehrkräfte, der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen geprägt ist. Nach den Begrüßungsworten durch Musikschulleiter Bernhard Löffler ("Ich garantiere Ihnen, dass es einen schönen und spannenden Nachmittag geben wird") startete das umfangreiche musikalische Unterhaltungsprogramm mit dem "Bläserspaß", einer Kooperation der Musikschule mit der Bläserklasse der Realschule Rheinmünster.

"Ein klasse Auftritt", attestierte Löffler stolz. Es sollten an diesem Nachmittag noch viele Höhepunkte folgen, so zum Beispiel das Bläser-Ensemble, eine Balletpräsentation oder ein musikalisches Allerlei mit Blockflöten, Gitarren, Oboen und Querflöten. Der Kinderchor "Vokal Total" und die "Fröhlichen Streicher" machten den Schnuppertag perfekt.

Für einen Auftritt der besonderen Art sorgen stets die Vorschulkinder, die im Landesförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen", das 2011 in Kindergärten mit dem Ziel der Sprachförderung und Musikalisierung eingeführt wurde. Die Kinder aus verschiedenen Kindergärten der Kernstadt und der Ortsteile sangen und klatschen sich sofort in die Herzen der Besucher. Manch Mutiger winkte sogar den Eltern während des Auftritts zu. So kredenzten die Zwerge einen Frühlingsgruß und einen Auszug aus ihrem Zirkusprogramm - einfach nur schön, wunderbar. Und die zahlreichen Eltern verfolgten den Auftritt voller Begeisterung.

Viele Eltern und Kinder nutzten natürlich auch die Möglichkeit, bei einem Rundgang die verschiedenen Unterrichtsfächer kennenzulernen oder Details über Instrumentenmiete oder -anschaffung zu erfahren. Für das leibliche Wohl sorgte traditionell der Elternbeirat der Musikschule.

Parallel zum "Tag der Offenen Ohren" präsentierten beim Late Night Shopping in der Bühler Innenstadt fünf Ensembles der Musikschule ein hochkarätiges Programm auf der Kirchplatzbühne. Bernhard Löffler zeigte sich dankbar über diese Kooperation: "Ich möchte künftig die Musikschule enger in der Stadt vernetzen." Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit. Der fulminante Abschluss, nämlich der Auftritt des Salonorchesters Bühl (Lehrer der städtischen Musikschule), das die Feuerwerksmusik von G.F. Händel live zur Lasershow schmettern wollte, wurde wegen Regen und Wind kurzerhand gestrichen.