Regenschirm als Glücksrad-Hauptpreis

Bühl



Offene Ohren für die Musikwelt Bühl (urs) - Mit roten Wangen und leuchtenden Augen stehen sie auf der Bühne - ein wenig aufgeregt, aber glücklich, um ihren Eltern beim Tag der offenen Ohren in der Realschule zu zeigen, was sie im letzten Jahr in der Musikschule so alles in der Früherziehung gelernt haben (Foto: urs).