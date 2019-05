Mit dem Flugtaxi in Europa unterwegs

Letztere gingen an die Viertklässler Gianluca Bruckner und Lucie Stösser. Bruckner hatte es gar zur Nominierung für den Bundeswettbewerb geschafft. Zur Preisverleihung an der Schule waren auch Bürgermeister Jürgen Pfetzer, Eltern und die verantwortlichen Lehrerinnen Marina Schell und Sabine Kraus erschienen.

Zur kleinen Feierstunde begrüßte Schulleiter Günther Köninger, der zunächst auf die inzwischen deutlich aufwändigeren Teilnahmebedingungen verwies und das Engagement der Lehrerinnen ausdrücklich lobte. An die Gewinner gewandt sagte er: "Ihr habt etwas für die Zukunft Europas getan. Hoffentlich fällt das auf fruchtbaren Boden."

Bürgermeister Jürgen Pfetzer zeigte sich stolz angesichts der Erfolge: "Ihr könnt tolle Ergebnisse vorweisen." Die Bedeutung eines geeinten Europas verdeutlichte er an einem Blick auf die Vergangenheit. "Als ich Kind war, musste man an der Fähre in Greffern noch den Ausweis oder den Pass vorlegen und bei Klassenfahrten nach Straßburg Geld tauschen, da man dort eine andere Währung hatte." Die Entwicklung zu dem Europa, "das ihr heute kennt", wertete er sehr positiv: "Es hat große Vorzüge. Vor allem hat der Zusammenhalt Europas uns den Frieden gebracht - ein unschätzbarer Wert." Der Wettbewerb, unterstrich er, sei über die Jahre hinweg moderner und aufgeschlossener geworden: "Er fand schon zum 66. Mal statt und ist inzwischen breit aufgestellt. Man kann sich auf ganz unterschiedliche Arten mit Europa befassen, zum Beispiel auch über selbst komponierte Musik, Collagen oder Comics."

Das Thema, das die Grundschüler unter insgesamt drei Möglichkeiten ausgewählt hatten: "Mit dem Flugtaxi durch Europa." Die Neuntklässler wiederum hatten sich mit "Dear Mr. President" beschäftigt. Aufbauend auf dem gleichnamigen Popsong von Pink bestand die Aufgabe darin, deutlich zu machen, "was du den Verantwortlichen in Europa gern mitteilen würdest".

Die Grundschüler schilderten anhand der ausgehängten Bilder, wie sie sich dem Thema genähert hatten: Die Arbeiten zeigten etwa die Ankunft eines Flugtaxis in Kroatien ("Dort kommt meine Oma her"), am Brandenburger Tor oder beim schiefen Turm von Pisa. Manche Kinder hatten auch Gesamtpanoramen Europas, Flaggen oder landestypische Gerichte auf Papier gebracht. Die verwendeten Materialien: Von Ölmalkreide über Wasserfarben bis hin zu Holzstiften.

"Ihr habt das super umgesetzt", resümierte Pfetzer. Und setzte augenzwinkernd hinzu: "Wir brauchen wohl dringend einen Flughafen in Ottersweier ..." Abschließend überreichte er Urkunden seitens der Europäischen Bewegung sowie Präsente (auch von der Gemeinde). Neben den Landespreisen gingen Ortspreise an folgende Schüler: Die Viertklässler Leonie Bauer, Valentina Riedinger, Ada Özenc, Mia-Zoe Schäfer, Finja Barenburg, Fabian Liebich und Szymon Kubicki sowie Erik Schäck (neunte Klasse).