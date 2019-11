Neuer Spielort für "Grethel Open Air"

Mit bewährtem Konzert solle das dank zahlreicher Fans etablierte Open-Air an neuer "Party-Location" eine erfolgreiche Fortsetzung finden, teilten die Veranstalter gestern mit. Der Umzug habe gleich mehrere Gründe und berge auch einige Vorteile. "Die Umgestaltung von unserem Hartplatz zu einem Kunstrasenplatz zwangen uns, einen neuen Austragungsort zu suchen, weil die Veranstaltung dort nicht mehr stattfinden kann", schildert Bernd Bross, Vorstand des VfB und Mitveranstalter des Musik-Events. Die Alternative sei bald gefunden worden. Die Idee zum Umzug entstand demnach bei der Eröffnung der Kfz-Werkstatt des Gebrauchtwagenzentrums, bei der sich "die Partytauglichkeit des strategisch günstig gelegenen Unternehmensgeländes direkt schon unter Beweis stellte", wie es weiter heißt.

Der Hauptsponsor, die Firmeninhaber Carl und Thomas Grethel, können mit ihren Event-Erfahrungen dem Planungsteam wertvolle Tipps zur organisatorischen Optimierung geben. "Wir freuen uns, dass wir nun nicht nur Namensgeber dieser tollen Veranstaltung sein werden, sondern auch noch Gastgeber", so Carl Grethel. "Hier kommt zusammen, was zusammen gehört", erklärt Thomas Grethel augenzwinkernd in Vorfreude auf eine "geile Party". "Auch in diesem Jahr haben wir wieder Mega-Bands am Start, die keine Wünsche offenlassen werden", verspricht Lothar Bäuerle, Mitinitiator und Hauptverantwortlicher im Planungsteam für die Bandauswahl und das Marketing.

Eröffnen wird das "musikalische Feuerwerk" um 20 Uhr Miller's Blues Orchestra. Die Gruppe ist in der Region bestens bekannt für einen anmutigen kollektiven Hüftschwung, der "das Publikum regelmäßig in Ekstase versetzt", wie es heißt. In der musikalischen Wundertüte von Miller & Co. stecke eine bizarre, schrille Mischung im Stil der Blues Brothers, die auch Anleihen bei Joe Cocker, Gary Moore, Tina Turner, Leningrad Cowboys, America und anderen nimmt.

Im Anschluss präsentiert der VfB Bühl die Band Decoy, angekündigt als einer "der derzeit besten Live-Acts in Deutschland". Die sechs Profimusiker waren mit Stars wie Peter Maffay, Mel C. und Clueso auf Tour. Sie traten auf Großveranstaltungen wie der ITB Tourismusbörse in Berlin, der CeBIT in Hannover und beim DFB-Pokalfinale auf. Ihr Repertoire besteht aus aktuellen Pop-, Rock- und Soul-Nummern, gepaart mit ausgewählten Klassikern der vergangenen 30 Jahre. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass Decoy die Stimmung "zum Kochen bringen" und den neuen Austragungsort "gebührlich einweihen" werden. Karten gibt es im Vorverkauf in der BT-Geschäftsstelle.